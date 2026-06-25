Apashe вернётся в Киев впервые за 7 лет. О своём концерте он объявил на странице в треде.

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Музыкант сообщил, что его выступление запланировано на 28 августа. Это первый раз с 2019 года, когда он возвращается в Украину.

Я с радостью сообщаю, что наконец-то возвращаюсь в Киев. И не просто для съемок музыкального клипа или документального фильма, а чтобы дать концерт. Вы знаете, как сильно я люблю этот город и его жителей. Не могу поверить, что не выступал там с 2019 года... После стольких лет наконец-то пришло время это сделать,

– рассказал Apashe.



Apashe / Фото из соцсетей Apashe

Продюсер добавил, что часть заработанных средств передаст в благотворительный фонд "Дети героев".

Что известно об Apashe?

Настоящее имя музыканта — Джон де Бак. Он родился в Брюсселе, сейчас живет в Монреале. В своей музыке сочетает электронное и басовое звучание, хип-хоп, оркестровые элементы.

Композиции Apashe звучали в фильмах и проектах крупных брендов: Apple, Netflix, HBO, Amazon.

Apashe не впервые тепло отзывается об Украине. Ранее он снимал здесь видео, работал с украинскими музыкантами. В 2025 году выпустил клип на песню Kyiv, созданную совместно с Алиной Паш.