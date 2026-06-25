Та попри все це, акторка розповіла виданню Newsweek, що її дратує у коханому. З'ясувалось, що "Людина-павук" не любить, коли дівчина грає у відеоігри.

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Та все ж вони разом грають у відеогру про Людину-павука від Insomniac. Наразі Зендея самостійно проходить сюжетний режим, а от Том уже давно в усьому розібрався. Саме це і стає "яблуком розбрату" у парі.

Я дуже дратуюся, тому що хочу пройти її повністю сама. А він намагається підійти типу: "Давай я тобі допоможу",

– сказала дівчина.

Сама ж Зендея відповідає, що зробить це сама і не потребує допомоги коханого. Та все ж був випадок, коли акторка таки пристала на пропозицію допомоги. Це сталось через те, що рівень справді "був важким".

Цікаво, що шанувальники одразу порівняли цю історію із відносинами Пітера Паркера та Ем-Джей із коміксів.

А далі стався ще крутіший поворот. Розробники гри – Insomniac Games, запросили дівчину завітати до студії в Бербанку на екскурсію. Тома, здається, не покликали.

Нагадаємо, нещодавно на червоній доріжці у Берліні Зендея засвітила обручки після новин про весілля із Голландом.