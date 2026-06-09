Аріана Гранде розійшлась з бойфрендом після майже 3 років стосунків, – ЗМІ

Співачка Аріана Гранде та актор Ітан Слейтер розійшлися. Вони були в стосунках майже три роки.

Про розставання пари джерело повідомило журналу People.

Дивіться також Аріана Гранде розпочала свій перший за сім років тур: чому її порівнюють з Jerry Heil

Інсайдер стверджує, що Аріана Гранде "почувається чудово" та зосереджена на турі Eternal Sunshine, що розпочався 6 червня, а також на майбутньому альбомі Petal, який планує випустити 31 липня 2026 року.

Це мирне розставання. Вони дали собі багато часу, ретельно все обдумали й вирішили розійтися. Вони досі друзі й дуже підтримують одне одного. Їхнє розставання відбулося тихо кілька місяців тому,

– розповіло джерело.

Ітан Слейтер та Аріана Гранде / Фото Getty Images

Як розвивалися стосунки Аріани Гранде та Ітана Слейтера?

Аріана Гранде та Ітан Слейтер почалися зустрічатися в липні 2023 року. Зірки познайомилися на знімальному майданчику мюзиклу "Wicked: Чародійка", в якому обидва знялись.

Співачка та актор офіційно підтвердили свої стосунки у листопаді 2024 року та разом з'являлися на численних рекламних заходах до фільмів "Wicked: Чародійка" та "Wicked: Чародійка. Частина 2".

Гранде та Слейтер підтримували одне одного в кар'єрі. Наприклад, артистка хвалила свого коханого в інтерв'ю Entertainment Tonight у 2024 році, назвавши його "неймовірною людиною".