О расставании пары источник сообщил журналу People.

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Инсайдер утверждает, что Ариана Гранде "чувствует себя прекрасно" и сосредоточена на туре Eternal Sunshine, начавшемся 6 июня, а также на будущем альбоме Petal, который планирует выпустить 31 июля 2026 года.

Это мирное расставание. Они дали себе много времени, тщательно все обдумали и решили разойтись. Они до сих пор друзья и очень поддерживают друг друга. Их расставание произошло тихо несколько месяцев назад,

– рассказал источник.

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Итан Слейтер и Ариана Гранде / Фото Getty Images

Как развивались отношения Арианы Гранде и Итана Слейтера?

Ариана Гранде и Итан Слейтер начали встречаться в июле 2023 года. Звезды познакомились на съемочной площадке мюзикла "Wicked: Чародейка", в котором оба снялись.

Певица и актер официально подтвердили свои отношения в ноябре 2024 года и вместе появлялись на многочисленных рекламных мероприятиях к фильмам "Wicked: Чародейка" и "Wicked: Чародейка. Часть 2".

Гранде и Слейтер поддерживали друг друга в карьере. Например, артистка хвалила своего любимого в интервью Entertainment Tonight в 2024 году, назвав его "невероятным человеком".