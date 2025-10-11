Укр Рус
11 жовтня, 14:53
Фрікова ситуація, – Арсен Мірзоян відреагував на заяви Рибчинського щодо Тоні Матвієнко

Основні тези
  • Євген Рибчинський заявив, що Тоня Матвієнко виконує пісні, написані для її матері, без офіційного дозволу, що може призвести до проблем з авторськими правами.
  • Арсен Мірзоян вважає ситуацію "фріковою" і вважає, що вона не потребує серйозної уваги, поки не дійде до судового позову.

Син Юрія Рибчинського, Євген Рибчинський, у нещодавньому інтерв'ю заявив, що Тоня Матвієнко виконує пісні, написані для її матері, без офіційного дозволу. Чоловік натякнув, що через порушення авторських прав в артистки можуть бути проблеми.

Тоня Матвієнко ніяк не реагувала на ці висловлювання. Однак Арсен Мірзоян прокоментував скандал в інтерв'ю "Говорить Суханов", передає Show 24.

Співак зізнався, що Тоня Матвієнко сприйняла заяви Рибчинського близько до серця. 

Якщо ти впевнена в собі людина, то взагалі не маєш реагувати. Щоб реагувати на такі вкиди, людина має стояти з тобою на одній щаблині, або вище. Якщо ця людина стоїть нижче, ти не маєш права на неї реагувати. Це як неповага до себе, 
– вважає Арсен Мірзоян. 

Музикант додав, що йому хотілось захистити дружину від публічних вкидів у її бік, але поки що цей "скандал" залишився на рівні обговорень у соцмережах. 

"Поки що немає від чого захищати. Це просто якась фрікова ситуація і непотріб, який вийшов у публічну площину. Так не вирішуються питання. Щось відбулося без конкретики. Якби це був позов до суду, це вже конкретика. Тоді треба знаходити інструменти й захищатись. А так це просто балачки в соцмережах", - зауважив Мірзоян. 

Додамо, Рибчинський на ютуб-каналі "Балючі теми" сказав, що вони "поки не чіпають" Тоню Матвієнко. Він зазначив, щоб розв'язати питання з їхньою сім'єю, достатньо зателефонувати й зустрітися.

У чому саме звинуватили Тоню Матвієнко

  • Євген Рибчинський, син легендарного поета-пісняра, заявив, що пісні Євгена Рибчинського та Ігоря Поклада були написані для Ніни Матвієнко, а не для її доньки. Тому в Тоні Матвієнко можуть бути проблеми, якщо хтось подасть на неї до суду за порушення авторських прав.

  • На це інтерв'ю у мережі відреагували по-різному. Проте багато хто не зрозумів, чому Тоня Матвієнко повинна отримувати дозвіл на виконання пісень, які співала її мама.

  • Дружина композитора Ігоря Поклада, Світлана, написала коментар, в якому пояснила ситуацію. За її словами, авторські права після смерті переходять у спадок дружині й дітям, але не тому, хто виконує пісню, а тому, хто є її автором. Тому Тоня Матвієнко повинна була б отримати ліцензію.

  • Світлана Поклад додала, що співачка могла б просто подзвонити до композитора й отримати дозвіл. Однак вона навіть не висловила співчуття з приводу його смерті.  