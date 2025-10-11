Син Юрія Рибчинського, Євген Рибчинський, у нещодавньому інтерв'ю заявив, що Тоня Матвієнко виконує пісні, написані для її матері, без офіційного дозволу. Чоловік натякнув, що через порушення авторських прав в артистки можуть бути проблеми.

Тоня Матвієнко ніяк не реагувала на ці висловлювання. Однак Арсен Мірзоян прокоментував скандал в інтерв'ю "Говорить Суханов", передає Show 24.

До слова Тоня Матвієнко у роковини смерті мами поділилась архівним фото й чутливо звернулась до неї

Співак зізнався, що Тоня Матвієнко сприйняла заяви Рибчинського близько до серця.

Якщо ти впевнена в собі людина, то взагалі не маєш реагувати. Щоб реагувати на такі вкиди, людина має стояти з тобою на одній щаблині, або вище. Якщо ця людина стоїть нижче, ти не маєш права на неї реагувати. Це як неповага до себе,

– вважає Арсен Мірзоян.

Музикант додав, що йому хотілось захистити дружину від публічних вкидів у її бік, але поки що цей "скандал" залишився на рівні обговорень у соцмережах.

"Поки що немає від чого захищати. Це просто якась фрікова ситуація і непотріб, який вийшов у публічну площину. Так не вирішуються питання. Щось відбулося без конкретики. Якби це був позов до суду, це вже конкретика. Тоді треба знаходити інструменти й захищатись. А так це просто балачки в соцмережах", - зауважив Мірзоян.

Додамо, Рибчинський на ютуб-каналі "Балючі теми" сказав, що вони "поки не чіпають" Тоню Матвієнко. Він зазначив, щоб розв'язати питання з їхньою сім'єю, достатньо зателефонувати й зустрітися.

У чому саме звинуватили Тоню Матвієнко