Залишились без квартири, – сім'я учасника Дитячого Євробачення-2024 постраждала від атаки росіян
- Артем Котенко повідомив, що його сім'я втратила квартиру внаслідок обстрілу росіянами дев'ятиповерхового будинку в Охтирці.
- В результаті атаки, що викликала пожежу, постраждало щонайменше семеро людей.
Артем Котенко, який торік представляв Україну на Дитячому Євробаченні, повідомив, що домівка його рідних на Сумщині постраждала внаслідок обстрілу росіянами.
Він показав кадри пошкодженого будинку. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку юного музиканта.
Не пропустіть 66-річний Степан Гіга впав у кому
У ночі 7 грудня російські військові обстріляли Охтирку на Сумщині. Ворожі БпЛА влучили в 9-поверхівку, де жила сестра Артема Котенка.
Шахеди влучили в будинок моєї сестри... Вони залишились без квартири, немає нічого,
– написав хлопець та звернувся з проханням про фінансову допомогу, додавши банківські реквізити.
Для довідки! Артем Котенко виборов 3-тє місце на Дитячому Євробаченні 2024 з піснею Hear Me Now ("Дім"). Хлопець родом з Охтирки, яка розташована недалеко від кордону з Росією.
"У нас відбирають дім, а дім – це найголовніше в житті, що ти ніколи не зможеш віддати, й тому зараз ми за нього боремось", – розповідав юний артист в інтерв'ю для Радіо Промінь.
Що відомо про обстріл Охтирки?
- По місту було випущено три ударні БпЛА, які влучили в дев'ятиповерховий житловий будинок.
- Внаслідок атаки у квартирах між другим і п'ятим поверхами спалахнула пожежа.
- Відомо щонайменше про семеро постраждалих.