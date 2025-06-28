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Show24 Українські зірки Артем Пивоваров отримав почесне звання Заслуженого артиста України
28 червня, 13:30
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Артем Пивоваров отримав почесне звання Заслуженого артиста України

Марія Касій
Основні тези
  • Артем Пивоваров отримав звання Заслуженого артиста України з нагоди Дня Конституції.

  • Звання отримали й інші діячі культури, включаючи Ігоря Геращенка, якому присвоїли звання "Народний артист України".

     

Український співак Артем Пивоваров став Заслуженим артистом України. Символічно, що сьогодні, 28 червня, музикантові виповнилося 34 роки.

З нагоди Дня Конституції України Володимир Зеленський відзначив і нагородив українських діячів – серед них і музикантів. Про це пише Show 24 з посиланням на відповідний указ президента

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Артем Пивоваров, який 28 червня святкує день народження, отримав почесне звання Заслуженого артиста України. 

Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане Президенте, за нагороду! 
– відреагував співак.


Артем Пивоваров / Фото з інстаграму Артема Пивоварова

Відповідне звання також здобув син народного артиста Степана Гіги – Степан Степанович Гіга. 


Кому надали почесне звання / Скриншот з указу

Заслуженими артистами України також стали: 

  • артистка й солістка Івано-Франківської обласної філармонії Ірина Борух,
  • режисер Максим Голенко,
  • соліст-інструменталіст Станіслав Калінін,
  • композиторка Анастасія Комлікова,
  • артист Дмитро Кондратюк,
  • балетмейстер Олег Кравець,
  • вокаліст Юрій Надточий,
  • співак і композитор Назар Савка,
  • актор Петро Сова.

Звання "Народний артист України" надали Ігорю Геращенку, Дмитру Клявіну, Сергію Михайловському, Микиті Сухорукову. 

Що відомо про Артема Пивоварова

  • Артем Пивоваров народився у Вовчанську Харківської області. Почав займатися музикою ще з 12-річного віку, хоч і не отримав музичної освіти. Навчався у Національній академії міського господарства у Харкові і став бакалавром екології.
  • У 2012 році Артем долучився до гурту Art Rey та почав записувати перші акустичні пісні. Наступного року вийшов дебютний альбом "Космос". З 2015 року Пивоваров писав як авторські треки, так і пісні на замовлення для українських і російських артистів.
  • З 2018 року почав брати участь у фестивалі Atlas Weekend. А у 2021 році здобув одну з перших нагород – виграв у  номінації "Найкраща пісня" з треком "Дежавю".
  • У 2022 році Артем Пивоваров випустив альбом "Твої вірші, мої ноти", де представлені його дуети з іншими артистами. Основою пісень є вірші відомих українських поетів або народні пісні. У 2024 році перезапустив цей проєкт під назвою "ВІРШІНШІ".