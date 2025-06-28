По случаю Дня Конституции Украины Владимир Зеленский отметил и наградил украинских деятелей – среди них и музыкантов. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на соответствующий указ президента.
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Артем Пивоваров, который 28 июня празднует день рождения, получил почетное звание Заслуженного артиста Украины.
Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин Президент, за награду!
– отреагировал певец.
Артем Пивоваров / Фото из инстаграма Артема Пивоварова
Соответствующее звание также получил сын народного артиста Степана Гиги – Степан Степанович Гига.
Кому присвоили почетное звание / Скриншот из указа
Заслуженными артистами Украины также стали:
- артистка и солистка Ивано-Франковской областной филармонии Ирина Борух,
- режиссер Максим Голенко,
- солист-инструменталист Станислав Калинин,
- композитор Анастасия Комликова,
- артист Дмитрий Кондратюк,
- балетмейстер Олег Кравец,
- вокалист Юрий Надточий,
- певец и композитор Назар Савка,
- актер Петр Сова.
Звание "Народный артист Украины" присвоили Игорю Геращенко, Дмитрию Клявину, Сергею Михайловскому, Никите Сухорукову.
Что известно об Артеме Пивоварове
- Артем Пивоваров родился в Волчанске Харьковской области. Начал заниматься музыкой еще с 12-летнего возраста, хоть и не получил музыкального образования. Учился в Национальной академии городского хозяйства в Харькове и стал бакалавром экологии.
- В 2012 году Артем присоединился к группе Art Rey и начал записывать первые акустические песни. В следующем году вышел дебютный альбом "Космос". С 2015 года Пивоваров писал как авторские треки, так и песни на заказ для украинских и российских артистов.
- С 2018 года начал участвовать в фестивале Atlas Weekend. А в 2021 году получил одну из первых наград – выиграл в номинации "Лучшая песня" с треком "Дежавю".
- В 2022 году Артем Пивоваров выпустил альбом "Твои стихи, мои ноты", где представлены его дуэты с другими артистами. Основой песен являются стихи известных украинских поэтов или народные песни. В 2024 году перезапустил этот проект под названием "ВИРШИНШИ".