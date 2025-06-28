По случаю Дня Конституции Украины Владимир Зеленский отметил и наградил украинских деятелей – среди них и музыкантов. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на соответствующий указ президента.

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Артем Пивоваров, который 28 июня празднует день рождения, получил почетное звание Заслуженного артиста Украины.

Особый день! Всех поздравляю с Днем Конституции! Спасибо, господин Президент, за награду!
– отреагировал певец.


Артем Пивоваров / Фото из инстаграма Артема Пивоварова

Соответствующее звание также получил сын народного артиста Степана Гиги – Степан Степанович Гига.


Кому присвоили почетное звание / Скриншот из указа

Заслуженными артистами Украины также стали:

  • артистка и солистка Ивано-Франковской областной филармонии Ирина Борух,
  • режиссер Максим Голенко,
  • солист-инструменталист Станислав Калинин,
  • композитор Анастасия Комликова,
  • артист Дмитрий Кондратюк,
  • балетмейстер Олег Кравец,
  • вокалист Юрий Надточий,
  • певец и композитор Назар Савка,
  • актер Петр Сова.

Звание "Народный артист Украины" присвоили Игорю Геращенко, Дмитрию Клявину, Сергею Михайловскому, Никите Сухорукову.

Что известно об Артеме Пивоварове

  • Артем Пивоваров родился в Волчанске Харьковской области. Начал заниматься музыкой еще с 12-летнего возраста, хоть и не получил музыкального образования. Учился в Национальной академии городского хозяйства в Харькове и стал бакалавром экологии.
  • В 2012 году Артем присоединился к группе Art Rey и начал записывать первые акустические песни. В следующем году вышел дебютный альбом "Космос". С 2015 года Пивоваров писал как авторские треки, так и песни на заказ для украинских и российских артистов.
  • С 2018 года начал участвовать в фестивале Atlas Weekend. А в 2021 году получил одну из первых наград – выиграл в номинации "Лучшая песня" с треком "Дежавю".
  • В 2022 году Артем Пивоваров выпустил альбом "Твои стихи, мои ноты", где представлены его дуэты с другими артистами. Основой песен являются стихи известных украинских поэтов или народные песни. В 2024 году перезапустил этот проект под названием "ВИРШИНШИ".