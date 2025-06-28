Украинская группа "Океан Эльзы" начала серию концертов "Тот день" во Львове. В пятницу, 27 июня, состоялось первое из четырех выступлений, пишет Show 24 со ссылкой на страницу коллектива.

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На концерте, состоявшемся под открытым небом, прозвучало множество песен – от самых популярных хитов до треков из последнего альбома: "Друг", "Я не сдамся без боя", "Я так хочу...", "911", "Отпусти" и многие другие.

Вчера – первый из четырех. И он был незабываемым. Львов, спасибо за каждую песню, за каждые объятия, за каждый взгляд, что говорил: мы вместе. "Тот день во Львове" начался – и мы не хотим, чтобы он заканчивался. Еще будет много музыки, света и моментов, которые остаются с нами надолго,

– написали представители группы.

Видео с концерта "Океана Эльзы": смотрите онлайн

Напомним, в дальнейшем состоится еще три концерта "Океана Эльзы" во Львове. 28, 29 июня и 1 июля коллектив снова выступит на территории !FESTrepublic.

Выступления группы имеют прежде всего благотворительную цель. "Океан Эльзы" с благотворительным фондом SoftServe будет собирать средства на 50 комплектов РЭБов, которые необходимы для защиты авто скорой помощи, спасающих жизни на фронте. Цель – 15 миллионов гривен. К сбору может присоединиться каждый.