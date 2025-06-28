З нагоди Дня Конституції України Володимир Зеленський відзначив і нагородив українських діячів – серед них і музикантів. Про це пише Show 24 з посиланням на відповідний указ президента.

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Артем Пивоваров, який 28 червня святкує день народження, отримав почесне звання Заслуженого артиста України.

Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане Президенте, за нагороду!

– відреагував співак.



Артем Пивоваров / Фото з інстаграму Артема Пивоварова

Відповідне звання також здобув син народного артиста Степана Гіги – Степан Степанович Гіга.



Кому надали почесне звання / Скриншот з указу

Заслуженими артистами України також стали:

артистка й солістка Івано-Франківської обласної філармонії Ірина Борух,

режисер Максим Голенко,

соліст-інструменталіст Станіслав Калінін,

композиторка Анастасія Комлікова,

артист Дмитро Кондратюк,

балетмейстер Олег Кравець,

вокаліст Юрій Надточий,

співак і композитор Назар Савка,

актор Петро Сова.

Звання "Народний артист України" надали Ігорю Геращенку, Дмитру Клявіну, Сергію Михайловському, Микиті Сухорукову.

Що відомо про Артема Пивоварова