З нагоди Дня Конституції України Володимир Зеленський відзначив і нагородив українських діячів – серед них і музикантів. Про це пише Show 24 з посиланням на відповідний указ президента.
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Артем Пивоваров, який 28 червня святкує день народження, отримав почесне звання Заслуженого артиста України.
Особливий день! Всіх вітаю з Днем Конституції! Дякую, пане Президенте, за нагороду!
– відреагував співак.
Артем Пивоваров / Фото з інстаграму Артема Пивоварова
Відповідне звання також здобув син народного артиста Степана Гіги – Степан Степанович Гіга.
Кому надали почесне звання / Скриншот з указу
Заслуженими артистами України також стали:
- артистка й солістка Івано-Франківської обласної філармонії Ірина Борух,
- режисер Максим Голенко,
- соліст-інструменталіст Станіслав Калінін,
- композиторка Анастасія Комлікова,
- артист Дмитро Кондратюк,
- балетмейстер Олег Кравець,
- вокаліст Юрій Надточий,
- співак і композитор Назар Савка,
- актор Петро Сова.
Звання "Народний артист України" надали Ігорю Геращенку, Дмитру Клявіну, Сергію Михайловському, Микиті Сухорукову.
Що відомо про Артема Пивоварова
- Артем Пивоваров народився у Вовчанську Харківської області. Почав займатися музикою ще з 12-річного віку, хоч і не отримав музичної освіти. Навчався у Національній академії міського господарства у Харкові і став бакалавром екології.
- У 2012 році Артем долучився до гурту Art Rey та почав записувати перші акустичні пісні. Наступного року вийшов дебютний альбом "Космос". З 2015 року Пивоваров писав як авторські треки, так і пісні на замовлення для українських і російських артистів.
- З 2018 року почав брати участь у фестивалі Atlas Weekend. А у 2021 році здобув одну з перших нагород – виграв у номінації "Найкраща пісня" з треком "Дежавю".
- У 2022 році Артем Пивоваров випустив альбом "Твої вірші, мої ноти", де представлені його дуети з іншими артистами. Основою пісень є вірші відомих українських поетів або народні пісні. У 2024 році перезапустив цей проєкт під назвою "ВІРШІНШІ".