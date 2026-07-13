Вона завжди була поруч: що відомо про таємне весілля та ймовірну дружину Артема Пивоварова

Український співак Артем Пивоваров, ймовірно, таємно одружився. Обраницею 35-річного артиста називають дівчину з його команди, з якою він нібито перебуває у стосунках уже майже 10 років.

Чутки про зміну сімейного статусу виконавця поширив український блогер-пліткар Богдан Беспалов. За його інформацією, коханою Пивоварова є Даша Чередниченко, яка тривалий час працює з артистом. Головним доказом таємного розпису блогер називає те, що дівчина нещодавно змінила своє прізвище.

Була Чередниченко Даша, стала Пивоварова. Дівчина нещодавно змінила прізвище. Вона багато років працювала з артистом і була у складі його команди,

– заявив Беспалов.

Докази таємного весілля / скриншоти з каналу Баспалова

Сам Артем Пивоваров наразі не коментує новини про своє одруження. Співак традиційно тримає особисте життя за зачиненими дверима, аби воно не відвертало увагу аудиторії від його музики. Подейкують, що пара разом ще з 2017 року. І хоча артист ніколи публічно не підтверджував ці стосунки, він також їх не спростовував.

Артем Пивоваров та Даша Чередниченко / фото з інстаграму

Варто зазначити, що у грудні 2020 року в інтерв'ю Славі Дьоміну Пивоваров підтвердив, що має дівчину, і назвав себе однолюбом. Тоді він наголосив, що "не схильний до полігамії", а їхній союз впевнено рухається до створення сім'ї. Щодо офіційного шлюбу співак зауважував, що штамп у паспорті для нього не є принциповим, але допускав такий розвиток подій.

Але 2020 року дуже багато відбулося осмислень, усередині мене зокрема. Можливо, це станеться в найближчому майбутньому – я не відкидаю цього,

– ділився раніше виконавець.

Нагадаємо, нещодавно з’явилися перші подробиці таємного весілля Даші Квіткової та Володимира Бражка.