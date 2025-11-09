Оркестр, хор, спецефекти та улюблені треки: як пройшов перший концерт Пивоварова у Палаці спорту
- Артем Пивоваров провів перший з семи концертів у київському Палаці спорту, де презентував масштабне шоу з оркестром та спецефектами.
- Під час концерту Пивоваров анонсував новий альбом, а Андрій Бєдняков провів благодійний аукціон.
У п'ятницю, 7 листопада, в київському Палаці спорту відгримів перший з семи концертів Артема Пивоварова. Артист презентував масштабне шоу світового рівня, над яким працювало близько 500 людей, а улюблені пісні звучали у супроводі оркестру та хорової капели імені Л.М. Ревуцького.
Тисячі шанувальників Артема Пивоварова відвідали його концерт, люди приїхали з різних куточків України. Редакція 24 Каналу також побувала на шоу артиста. Як воно пройшло – читайте у матеріалі.
Перед концертом публіку розігрівали ветерани з TYTANOVI REHAB. Згодом до людей вийшов оркестр та команда Артема Пивоварова, а через кілька хвилин артист спустився на сцену на канаті й першою заспівав пісню "Ой, на горі". Одними з перших також прозвучали "Там у тополі", "Блакить твоїх очей" та "Думи".
Артем Пивоваров спустився на сцену: дивіться відео онлайн
Артем Пивоваров співає "Ой, на горі": дивіться відео онлайн
На початку концерту Пивоваров висловив вдячність присутнім шанувальникам. Артист зазначив, що люди придбали квитки на перше шоу ще 9 місяців тому.
Низький уклін кожному з вас. У мене перехоплює подих. У мене ком в горлі стоїть. За 9 місяців! Ви вірили у Збройні Сили. Ви вірили в Україну. Ви продовжували вірити, що ця зустріч можлива знову, і це неймовірно усвідомлювати. Я як людина, яка втратила дім, своє місто, прошу і закликаю вас: будь ласка, не переставайте вірити. Це мене дуже сильно надихає,
– сказав Артем зі сцени.
Для довідки! Артем Пивоваров родом з міста Вовчанськ Харківської області.
Артем Пивоваров звернувся до глядачів: дивіться відео онлайн
У Палаці спорту в унісон прозвучала пісня "Маніфест". Наприкінці виступу артист віддав шану нашим захисникам. На сцені зʼявилися прапори й шеврони бригад, з якими співпрацює команда Артема.
Артем Пивоваров виконав "Маніфест": дивіться відео онлайн
Співак віддав шану нашим захисникам: дивіться відео онлайн
Яскравості шоу додавали неймовірні спецефекти. Крім того, Пивоваров спускався до людей у залі.
Артем Пивоваров спустився до фанів: дивіться відео онлайн
Під час концерту Пивоваров оголосив, що наступного року вийде новий альбом. Артист закрив проєкти "Твої вірші, мої ноти" і "The Вуса". Також він анонсував сьомий Палац спорту: шоу відбудеться 16 листопада.
Артем запрем'єрив пісню "Аве Марія" з нового альбому. Він випустить трек наступного місяця.
Артем Пивоваров виконав "Аве Марія": дивіться відео онлайн
На завершення Пивоваров заспівав "Дежавю". Після цього на сцену вийшов Андрій Бєдняков та провів аукціон. Жовтий костюм Артема з кліпу "Рандеву" розіграли за 100 тисяч гривень. Гітару продали за 200 тисяч гривень.
До речі, також кошти на допомогу Силам оборони України збирали волонтери. Задонатити можна було й за QR-кодом. Збір організувала команда Артема Пивоварова.
На біс прозвучала пісня "Там у тополі".