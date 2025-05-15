Пивоваров зустрівся з дівчиною, яка лікується в "Охматдиті", та вручив їй особливий подарунок
- Артем Пивоваров зустрівся з дівчиною Надією, яка лікується в "Охматдиті", і подарував їй перуку зі свого волосся.
- Вчинок співака викликав зворушливу реакцію в інстаграмі, де багато людей побажали Надії швидкого одужання.
Співак Артем Пивоваров зустрівся з дівчиною, яка проходить лікування в онкологічному відділені лікарні "Охматдит". Крім того, він вручив Надії подарунок.
Відео з зустрічі Пивоваров опублікував на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Дівчина давно хотіла познайомитись зі співаком.
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Артем Пивоваров розповів, що у 2021 році мав довге волосся, яке вирішив зістригти, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії проти України. Співак відклав його, адже розумів, що воно може знадобитися.
Так, з волосся Пивоварова зробили перуку, яку він вручив Надії під час зустрічі.
Я бажаю вам якнайшвидшого відновлення. Нехай надія завжди буде присутня з вами,
– звернувся Артем Пивоваров до дівчини.
Артем також залишив номер телефону, аби спілкуватися з Надією в телеграмі. Дівчина подякувала артисту за подарунок. У відео, яке опублікував Пивоваров, показали, як вона приміряє перуку.
Реакція мережі
Вчинок Артема Пивоварова зворушив людей. Також вони бажають Надії якнайшвидшого одужання.
- "Нехай саме твої вчинки будуть прикладом!"
- "Момент, на якому защемило в грудях. Артеме, ти – людина з великим, щирим серцем та душею! Ти є прикладом для всіх!"
- "Твої вчинки доводять до сліз. Такий подарунок для дівчини став тією надією на щасливе і здорове майбутнє. Просто надлюдина з величезним серцем".
- "Вчинок людини з великим і щирим серцем! Пишаюсь".
- "Надзвичайно сильний та гідний вчинок! Пишаємось!"
- "Дякую за твоє велике серце!"
- "Скорішого одужання Надії. Нехай цей подарунок стане для неї талісманом, який буде захищати від усіх незгод в житті!"
- "Скорішого одужання дівчинці. Велика подяка таким людям як Артем. Неймовірний".
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