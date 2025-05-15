Пивоваров зустрівся з дівчиною, яка лікується в "Охматдиті", та вручив їй особливий подарунок

Співак Артем Пивоваров зустрівся з дівчиною, яка проходить лікування в онкологічному відділені лікарні "Охматдит". Крім того, він вручив Надії подарунок.

Відео з зустрічі Пивоваров опублікував на своїй інстаграм-сторінці, передає Show 24. Дівчина давно хотіла познайомитись зі співаком.

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Артем Пивоваров розповів, що у 2021 році мав довге волосся, яке вирішив зістригти, коли почалося повномасштабне вторгнення Росії проти України. Співак відклав його, адже розумів, що воно може знадобитися.

Так, з волосся Пивоварова зробили перуку, яку він вручив Надії під час зустрічі.

Я бажаю вам якнайшвидшого відновлення. Нехай надія завжди буде присутня з вами,

– звернувся Артем Пивоваров до дівчини.

Артем також залишив номер телефону, аби спілкуватися з Надією в телеграмі. Дівчина подякувала артисту за подарунок. У відео, яке опублікував Пивоваров, показали, як вона приміряє перуку.

Реакція мережі

Вчинок Артема Пивоварова зворушив людей. Також вони бажають Надії якнайшвидшого одужання.

"Нехай саме твої вчинки будуть прикладом!"

"Момент, на якому защемило в грудях. Артеме, ти – людина з великим, щирим серцем та душею! Ти є прикладом для всіх!"

"Твої вчинки доводять до сліз. Такий подарунок для дівчини став тією надією на щасливе і здорове майбутнє. Просто надлюдина з величезним серцем".

"Вчинок людини з великим і щирим серцем! Пишаюсь".

"Надзвичайно сильний та гідний вчинок! Пишаємось!"

"Дякую за твоє велике серце!"

"Скорішого одужання Надії. Нехай цей подарунок стане для неї талісманом, який буде захищати від усіх незгод в житті!"

"Скорішого одужання дівчинці. Велика подяка таким людям як Артем. Неймовірний".

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