Крім того, вони побували в Посольстві України у Швейцарії. Даніїл, Валентин та Федір вже поділилися своїми емоціями та показали кадри з цих зустрічей. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку гурту Ziferblat.

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Так, юні вихованці центру соціальної підтримки "Крила надії" підготували для Ziferblat невеликий концерт. Після цього учасники гурту разом з ними виконали українські пісні, включаючи свою конкурсну композицію Bird of Pray. Крім того, діти подарували артистам власноруч розмальовані плакати. Учасники Ziferblat пообіцяли прикрасити цими малюнками свою гримерку на головній арені Євробачення St. Jakobshalle. Ця зустріч була надзвичайно емоційною. Коли діти зустріли нас із такою щирістю та теплом, на очі мимоволі навернулися сльози. Кожна дитина несе в собі цілий світ переживань, болю та сподівань, але водночас вражає їхня неймовірна стійкість. Наше молоде покоління демонструє вражаючу силу духу та палке бажання повернутися додому. Такі моменти допомагають нам зберігати стійкість,

– поділилися враженнями музиканти. Українська делегація також відвідала Посольство України у Швейцарії, де Ірина Венедиктова провела для них екскурсію.

Нагадаємо, 69-й пісенний конкурс відбувається у Базелі. Гурт Ziferblat вже взяв участь у церемонії відкриття Євробачення 11 травня та виступить у першому півфіналі 13 травня під номером 5. Другий півфінал заплановано на 15 травня, а гранд-фінал, де визначать переможця, відбудеться 17 травня.