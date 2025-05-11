Гурт Ziferblat привернули увагу своїми вишуканими вбраннями від українських дизайнерів. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку "Євробачення. Україна".

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Валентин і Даниїл Лещинські обрали для важливої події образи від українського бренду J'amemme, які стали візуальним втіленням символіки їхньої конкурсної композиції Bird of Pray. Водночас барабанщик колективу Федір Ходаков з'явився на церемонії у вбранні від вітчизняного дизайнера Andreas Moskin. Образ музиканта надихався богемною естетикою та поетичним українським кінематографом 60-70-х років.

Цікаво, що цьогоріч організатори пісенного конкурсу встановила рекорд – розгорнули найдовший в історії бірюзовий килим завдовжки понад 1,3 кілометра.

Відомо, що після завершення церемонія відкриття Євробачення-2025 учасники конкурсу та їхні команди підтримки продовжили святкування на ексклюзивній вечірці, що продовжилась до опівночі.

Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення-2025 стартує 13 травня в Базелі, де представники 37 країн змагатимуться за перемогу в одному з найпрестижніших музичних конкурсів світу. Ziferblat виступить під п'ятим номером у першому півфіналі Євробачення-2025.

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