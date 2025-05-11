Телеведучий поділився своїми думками про представників України. Зокрема, Тімур зізнався, як ставиться до їхніх скандальних костюмів, які багато хто розкритикував. Повідомляє Show 24 з посиланням на OBOZ.UA.

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Так, з'ясувалося, що Ziferblat був серед фаворитів Мірошниченка під час Нацвідбору-2025.

Ziferblat – молодчинки, вони творять класну сучасну музику. Можливо, поки не стануть гуртом номер один в Україні, з огляду на те, що слухають пересічні українці, не зберуть "Олімпійський" найближчі п'ять років. А може статися якраз навпаки, бо слухач омолоджується, змінюється настрій,

– зазначив шоумен.

Щодо костюмів артистів, то Тімуру Мірошниченку вбрання учасників Ziferblat для Євробачення-2025 подобаються.

Раніше наша редакція опублікувала матеріал про те, як українці жартують про костюми Ziferblat на Євробаченні.

Я бажаю хлопцям витиснути максимум від перебування там. Тому що, найімовірніше, такий досвід може випасти лише раз на життя, вдруге його прожити не вийде. Артисти рідко повертаються на Євробачення,

– додав ведучий.

Що відомо про виступ України на Євробаченні-2025

Ziferblat вийде на сцену до єврофанів вже 13 травня під час першого півфіналу пісенного конкурсу. Після цього стане відомо, чи змагатимуться представники України в гранд-фіналі Євробачення, який заплановано на 17 травня.

Гурт заспіває пісню Bird of Pray. Напередодні ми писали про прогнози букмекерів на Євробачення-2025.