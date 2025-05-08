Здебільшого соціальні мережі переповнені кумедники реакціями на костюми Ziferblat. Деякі користувачі порівнюють вбрання з випускними сукнями, інші вбачають у них фей чи навіть милих цуценят. З цієї нагоди 24 Канал підготував для вас курйозну добірку жартів від українців.

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Реакції українців на костюми Ziferblat

Обговорення в мережі не вщухають – тема костюмів представників України на Євробаченні привернула увагу багатьох, викликавши хвилю творчих коментарів та візуальних паралелей.

Користувачі діляться шквалом порівнянь між костюмами Ziferblat та культовими постатями, такими як феї, принцеси та навіть ляльки Барбі.

Українці порівняли костюми Ziferblat на Євробаченні з феями: дивіться відео

Згадали й про Барбі: дивіться коментар

Інші ж жартують, що зовнішній вигляд учасників гурту нагадав їм момент з випускною сукнею.

Коли ти в дитинстві одягнула випускне плаття і пояснюєш мамі, що вона повинна відпустити тебе гуляти саме так,

– кумедно підписали відео.

Жарти українців про костюми Ziferblat: дивіться відео

Але найбільше в мережі оцінили порівняння костюмів гурту із милими песиками. Виконавцям, за допомогою ШІ, ідеально підібрали вбрання – ще й на сцені Євробачення.

Користувачі заявили, що таке Євробачення вони точно глянули б.

Який у них вигляд: дивіться відео

Не обійшлося і без нових трендів. Українці "благають" поділитися локацією, де можна придбати взуття, як у Ziferblat.

До слова, раніше ШІ показав, як би виглядав Mortal Kombat по-українськи. Найбільше українці зацінили потужність Пса Патрона.