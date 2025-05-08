В основном социальные сети переполнены забавными реакциями на костюмы Ziferblat. Некоторые пользователи сравнивают наряды с выпускными платьями, другие видят в них фей или даже милых щенков. По этому случаю 24 Канал подготовил для вас курьезную подборку шуток от украинцев.
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Реакции украинцев на костюмы Ziferblat
Обсуждения в сети не утихают – тема костюмов представителей Украины на Евровидении привлекла внимание многих, вызвав волну творческих комментариев и визуальных параллелей.
Пользователи делятся шквалом сравнений между костюмами Ziferblat и культовыми фигурами, такими как феи, принцессы и даже куклы Барби.
Украинцы сравнили костюмы Ziferblat на Евровидении с феями: смотрите видео
Вспомнили и о Барби: смотрите комментарий
Другие же шутят, что внешний вид участников группы напомнил им момент с выпускным платьем.
Когда ты в детстве надела выпускное платье и объясняешь маме, что она должна отпустить тебя гулять именно так,
– забавно подписали видео.
Шутки украинцев о костюмах Ziferblat: смотрите видео
Но больше всего в сети оценили сравнение костюмов группы с милыми собачками. Исполнителям, с помощью ИИ, идеально подобрали наряды – еще и на сцене Евровидения.
Пользователи заявили, что такое Евровидение они точно посмотрели бы.
Как у них выглядят: смотрите видео
Не обошлось и без новых трендов. Украинцы "умоляют" поделиться локацией, где можно приобрести обувь, как у Ziferblat.
К слову, ранее ИИ показал, как бы выглядел Mortal Kombat по-украински. Больше всего украинцы заценили мощность Пса Патрона.