Один из образов особенно запал в сердце комментаторов и комментаторок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @kraplia.o.

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Met Gala 2025 по-украински

Капля предложила три эффектных варианта образов на Met Gala в Украине.

Первый вариант – косплей на казака, который нарисован на пачке спичек, второй – образ украинской дули.

Третий вариант имеет сразу два костюма, ведь это couple-look для пары – рыба с раком.

Варианты образов на Met Gala в Украине: смотрите видео

Пользователи в восторге от креативности и стараний Капли. Больше всего аудитории понравилась дуля:

"Дуля как родная там!";

"Дуля будто для Met Gala и создана!";

"Это слишком красиво для Met Gala";

"Это лучшие наряды на этом мероприятии".

Ранее ИИ показал, как бы выглядел Mortal Kombat по-украински. Больше всего украинцы заценили мощность Пса Патрона.