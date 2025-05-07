Один из образов особенно запал в сердце комментаторов и комментаторок. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на тикток @kraplia.o.
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Met Gala 2025 по-украински
Капля предложила три эффектных варианта образов на Met Gala в Украине.
Первый вариант – косплей на казака, который нарисован на пачке спичек, второй – образ украинской дули.
Третий вариант имеет сразу два костюма, ведь это couple-look для пары – рыба с раком.
Варианты образов на Met Gala в Украине: смотрите видео
Пользователи в восторге от креативности и стараний Капли. Больше всего аудитории понравилась дуля:
- "Дуля как родная там!";
- "Дуля будто для Met Gala и создана!";
- "Это слишком красиво для Met Gala";
- "Это лучшие наряды на этом мероприятии".
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