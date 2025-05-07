Один з образів особливо запав в серце коментаторів та коментаторок. Про це пише 24 Канал із посиланням на тікток @kraplia.o.
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Met Gala 2025 по-українськи
Крапля запропонувала три ефектні варіанти образів на Met Gala в Україні.
Перший варіант – косплей на козака, який намальований на пачці сірників, другий – образ української дулі.
Третій варіант має одразу два костюми, адже це couple-look для пари – риба з раком.
Варіанти образів на Met Gala в Україні: дивіться відео
Користувачі в захваті від креативності та старань Краплі. Найбільше аудиторії сподобалась дуля:
- "Дуля як рідна там!";
- "Дуля ніби для Met Gala і створена!";
- "Це занадто гарно для Met Gala";
- "Це найкращі наряди на цьому заході".
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