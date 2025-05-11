Группа Ziferblat привлекли внимание своими изысканными нарядами от украинских дизайнеров. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу "Евровидение. Украина".

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Валентин и Даниил Лещинские выбрали для важного события образы от украинского бренда J'amemme, которые стали визуальным воплощением символики их конкурсной композиции Bird of Pray. В то же время барабанщик коллектива Федор Ходаков появился на церемонии в наряде от отечественного дизайнера Andreas Moskin. Образ музыканта вдохновлялся богемной эстетикой и поэтическим украинским кинематографом 60-70-х годов.

Интересно, что в этом году организаторы песенного конкурса установили рекорд – развернули самый длинный в истории бирюзовый ковер длиной более 1,3 километра.

Известно, что после завершения церемония открытия Евровидения-2025 участники конкурса и их команды поддержки продолжили празднование на эксклюзивной вечеринке, что продолжилась до полуночи.

Напомним, песенный конкурс Евровидение-2025 стартует 13 мая в Базеле, где представители 37 стран будут соревноваться за победу в одном из самых престижных музыкальных конкурсов мира. Ziferblat выступит под пятым номером в первом полуфинале Евровидения-2025.

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