Кроме того, они побывали в Посольстве Украины в Швейцарии. Даниил, Валентин и Федор уже поделились своими эмоциями и показали кадры из этих встреч. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу группы Ziferblat.

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Так, юные воспитанники центра социальной поддержки "Крылья надежды" подготовили для Ziferblat небольшой концерт. После этого участники группы вместе с ними исполнили украинские песни, включая свою конкурсную композицию Bird of Pray. Кроме того, дети подарили артистам собственноручно разрисованные плакаты. Участники Ziferblat пообещали украсить этими рисунками свою гримерку на главной арене Евровидения St. Jakobshalle. Эта встреча была чрезвычайно эмоциональной. Когда дети встретили нас с такой искренностью и теплом, на глаза невольно навернулись слезы. Каждый ребенок несет в себе целый мир переживаний, боли и надежд, но одновременно поражает их невероятная устойчивость. Наше молодое поколение демонстрирует поразительную силу духа и страстное желание вернуться домой. Такие моменты помогают нам сохранять устойчивость,

– поделились впечатлениями музыканты. Украинская делегация также посетила Посольство Украины в Швейцарии, где Ирина Венедиктова провела для них экскурсию.

Напомним, 69-й песенный конкурс проходит в Базеле. Группа Ziferblat уже приняла участие в церемонии открытия Евровидения 11 мая и выступит в первом полуфинале 13 мая под номером 5. Второй полуфинал запланирован на 15 мая, а гранд-финал, где определят победителя, состоится 17 мая.