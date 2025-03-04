З відвертих фото у діректі сміються вдвох: Артемій Єгоров поділився секретами 14-річного шлюбу

Український актор Артемій Єгоров став зіркою багатьох фільмів та серіалів, тож кількість його прихильниць невпинно зростає. Та тим дівчатам, які кличуть Артемія на побачення, доводиться розчаровуватися, адже актор одружений.

Артемій Єгоров перебуває у щасливому й тривалому шлюбі з акторкою Оленою Тімковою. За лаштунками зйомок шоу "єПитання" на Новому каналі, актор розповів про традиції з дружиною, передає 24 Канал.

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Часто жінки пишуть мені у дірект: "Попиймо десь кави". Або надсилають дуже відверті фото. Але я 14 років одружений, мені це нецікаво. Я не зраджую свою дружину. Тому з таких повідомлень ми сміємося вдвох,

– з усмішкою розповів Єгоров.

Актор зізнався, що не може назвати секрету довготривалих стосунків. На його думку, універсальних порад для всіх пар немає. Однак важливо відчувати партнера, розуміти, що вас тримає разом, і берегти це.

"Знаєте, всі кажуть, що неможливо актору ужитися з акторкою. Типу це не дуже міцний шлюб. Та я вважаю: якщо ви рухаєтесь в одному напрямку, якщо у вас спільні інтереси, якщо ви дивитесь одні й ті ж фільми, розмовляєте на цікаві обом теми, то це все завжди міцно тримає пару", – поділився Артемій Єгоров.

Чоловік зауважив, що йому не набридає бути з дружиною 24 години на добу. Однак він знає пари, де кохані хочуть відпочивати одне від одного – для нього це дивно.



Артемій Єгоров з дружиною / Фото пресслужби

Традиції Артемія та його дружини

Актор поділився, як любить проводити час з коханою. У подружжя є кілька улюблених традицій.

"Найперше – це чайні церемонії. Щовечора ми разом п'ємо чай. Також разом ходимо на природу. Або супроводжуємо захоплення одне одного. Наприклад, я минулого року зайнявся кайт-серфінгом, Альона зі мною їздить. У нас багато спільного! Легше знайти, що в нас не є спільне", – розповів Артемій Єгоров.