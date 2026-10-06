Куди зникла Астрая: як зараз живе одна з найяскравіших зірок 90-х

У 90-х Астраї не потрібні були TikTok, Reels і щотижнева драма в Instagram, щоб про неї говорили. Вистачало кількох хітів, білявого волосся, сміливого сценічного образу та фотосесії, яку потім доводилося пояснювати навіть бабусі.

А потім одна з найпомітніших співачок української естради практично зникла з великих телеекранів. Насправді ж Олена Петрова – саме так звати Астраю – нікуди не поділася. Вона пережила гучне розлучення, змінила формат роботи, пішла викладати, повернулася до театру і, судячи з її останніх інтерв'ю, без кохання теж не залишилася. Як складалось життя та кар’єра і де зараз співачка - розповідає 24 Канал

Від акторки до секс-символу 90-х

Астрая народилася 7 грудня 1971 року в Києві. За освітою вона акторка – 1993 року закінчила Київський державний інститут культури, працювала у клоун-мім-театрі. А сценічне ім'я отримала після ролі богині Астраї у виставі "Містер Сковорода" 1991 року. Саме там вона познайомилася з композитором Геннадієм Татарченком, який згодом став не лише її продюсером, а й чоловіком.



Астрая / Фото з відкритих джерел



Цікаво, що сама Олена спочатку особливо не прагнула ставати співачкою. Татарченко переконав її спробувати себе на естраді – і, здається, цього разу чоловіче "я краще знаю" спрацювало напрочуд вдало.

У 90-х Астрая стала однією з найпомітніших білявок українського шоу-бізнесу. Її образ був значно сміливішим, ніж у більшості естрадних колег, а відверта фотосесія для "Бульвару" лише закріпила статус секс-символу. У 2026 році артистка згадувала, що її бабуся тоді переконувала знайомих, що на фотографіях узагалі не онука.

20 років разом із Геннадієм Татарченком

Роман Астраї та Татарченка почався з творчості, а закінчився шлюбом, який тривав близько двох десятиліть. У пари народився син Кирило.

Астрая зараз говорить про цей період без особливої образи. Вона визнає, що між ними були справжні почуття, і дякує колишньому чоловікові за спільні роки, сина та пісні. За словами артистки, саме їй Татарченко свого часу присвятив композицію "Берег любові", яку виконав Іво Бобул. Втім, красивого фіналу в стилі мелодрами не сталося.



Астрая та Геннадій Татарченко / Фото з відкритих джерел



Під час розлучення Татарченко публічно говорив про кризу у стосунках. Самій Астраї теж було непросто. У старих інтерв'ю колишнє подружжя навіть сперечалося щодо квартири в Києві та свого внеску у спільне майно. Через роки співачка сказала, що цей конфлікт давно залишився у минулому.

Вона також не приховувала, що певний час після розлучення їм було складно нормально спілкуватися. Нині, за словами Астраї, образ на Татарченка вона не тримає, а їхній син підтримує стосунки з батьком.

А що з особистим життям зараз

Оце вже цікавіше. У свіжому інтерв'ю 2026 року Астраю прямо запитали, чи виконала вона побажання Татарченка після розлучення – знайти іншого чоловіка. Відповідь була доволі красномовною: "І не один раз".

Деталей артистка не розкриває. За її словами, після публічного шлюбу вона більше не хоче виставляти особисті стосунки напоказ. На питання, чи заміжня зараз, Астрая відповіла, що ні, але додала: сама вона не буває, завжди закохана і щаслива.

Ще у 2024 році вона говорила, що її серце не порожнє, однак своє щастя хоче тримати подалі від публічного простору.

Єдиний син Астраї теж працює у творчій сфері

Сину співачки Кирилу Татарченку вже близько 30 років. Він не став попспіваком і не пішов шляхом знаменитих батьків буквально.

Кирило працює актором та режисером дубляжу й озвучення. Ще в дитинстві він знімався у серіалах, зокрема у "Мухтарі", але після школи спочатку обрав переклад. Згодом повернувся до акторства вже через дубляж. Серед його робіт – український голос принца Вільяма в серіалі "Корона".

У лютому 2026 року Астрая жартувала, що іноді просто дивиться Netflix і раптом чує голос власного сина. І, за її словами, особливо пишається тим, що Кирило вибудував кар'єру без допомоги відомих батьків.

Куди Астрая зникла зі сцени

Сьогодні Олена Петрова – доцент кафедри музичного мистецтва естради Академії мистецтв імені Павла Чубинського. Вона викладає студентам і працює у сфері музичної освіти вже багато років. Це підтверджує й офіційна сторінка академії.

Паралельно Астрая активно грає в театрі. Серед її проєктів – вистави "Серцеїдки", "Третій зайвий", "Яхта кохання" та інші постановки театральної агенції "ТЕ-Арт". У 2026 році вона продовжує гастролювати Україною: зокрема, Астрая заявлена у складі комедії "Відчайдушні наречені" на осінь і зиму 2026 року.

Крім того, вона проводить концерти, працює ведучою та входить до журі фестивалів і конкурсів. В одному з інтерв'ю Астрая розповідала, що театральний графік інколи настільки щільний, що виступів за рік набирається більше, ніж календарних днів.

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