А затем одна из самых заметных певиц украинской эстрады практически исчезла с больших телеэкранов. На самом деле же Елена Петрова – именно так зовут Астраю – никуда не делась. Она пережила громкий развод, сменила формат работы, ушла преподавать, вернулась в театр и, судя по ее последним интервью, без любви тоже не осталась. Как складывалась жизнь и карьера и где сейчас певица – рассказывает 24 Канал

От актрисы до секс-символа 90-х

Астрая родилась 7 декабря 1971 года в Киеве. По образованию она актриса – в 1993 году окончила Киевский государственный институт культуры, работала в клоун-мим-театре. А сценическое имя получила после роли богини Астраи в спектакле "Мистер Сковорода" в 1991 году. Именно там она познакомилась с композитором Геннадием Татарченко, который впоследствии стал не только ее продюсером, но и мужем.



Астрая / Фото из открытых источников



Интересно, что сама Елена поначалу особо не стремилась становиться певицей. Татарченко убедил ее попробовать себя на эстраде – и, кажется, на этот раз мужское "я лучше знаю" сработало на удивление удачно.

В 90-е Астрая стала одной из самых заметных блондинок украинского шоу-бизнеса. Ее образ был гораздо смелее, чем у большинства эстрадных коллег, а откровенная фотосессия для "Бульвара" лишь закрепила статус секс-символа. В 2006 году артистка вспоминала, что ее бабушка тогда убеждала знакомых, что на фотографиях вовсе не ее внучка.

20 лет вместе с Геннадием Татарченко

Роман Астраи и Татарченко начался с творчества, а закончился браком, продлившимся около двух десятилетий. У пары родился сын Кирилл.

Астрая сейчас говорит об этом периоде без особой обиды. Она признает, что между ними были настоящие чувства, и благодарит бывшего мужа за совместные годы, сына и песни. По словам артистки, именно ей Татарченко в свое время посвятил композицию "Берег любви", которую исполнил Иво Бобул. Впрочем, красивого финала в стиле мелодрамы не произошло.



Астрая и Геннадий Татарченко / Фото из открытых источников



Во время развода Татарченко публично говорил о кризисе в отношениях. Самой Астрае тоже было непросто. В старых интервью бывшие супруги даже спорили по поводу квартиры в Киеве и своего вклада в общее имущество. Спустя годы певица сказала, что это конфликт давно остался в прошлом.

Она также не скрывала, что некоторое время после развода им было сложно нормально общаться. Сейчас, по словам Астраи, она не держит обиды на Татарченко, а их сын поддерживает отношения с отцом.

А что происходит с личной жизнью сейчас

Вот это уже интереснее. В свежем интервью 2026 года Астраю прямо спросили, выполнила ли она пожелание Татарченко после развода – найти другого мужа. Ответ был довольно красноречивым: "И не один раз".

Деталей артистка не раскрывает. По ее словам, после публичного брака она больше не хочет выставлять личные отношения напоказ. На вопрос, замужем ли она сейчас, Астрая ответила, что нет, но добавила: одна она не бывает, всегда влюблена и счастлива.

Еще в 2024 году она говорила, что ее сердце не пусто, однако свое счастье хочет держать подальше от публичного пространства.

Единственный сын Астраи тоже работает в творческой сфере

Сыну певицы Кириллу Татарченко уже около 30 лет. Он не стал поп-певцом и не пошел по стопам знаменитых родителей в буквальном смысле.

Кирилл работает актером и режиссером дубляжа и озвучивания. Еще в детстве он снимался в сериалах, в частности в "Мухтаре", но после школы сначала выбрал перевод. Впоследствии вернулся к актерской профессии уже через дубляж. Среди его работ – украинский голос принца Уильяма в сериале "Корона".

В феврале 2026 года Астрая шутила, что иногда просто смотрит Netflix и вдруг слышит голос собственного сына. И, по ее словам, особенно гордится тем, что Кирилл построил карьеру без помощи известных родителей.

Куда Астрая исчезла со сцены

Сегодня Елена Петрова – доцент кафедры музыкального искусства эстрады Академии искусств имени Павла Чубинского. Она преподает студентам и работает в сфере музыкального образования уже много лет. Это подтверждает и официальная страница академии.

Параллельно Астрая активно играет в театре. Среди ее проектов – спектакли "Сердцеедки", "Третий лишний", "Яхта любви" и другие постановки театрального агентства "ТЕ-Арт". В 2026 году она продолжает гастролировать по Украине: в частности, Астрая заявлена в составе комедии "Отчаянные невесты" на осень и зиму 2026 года.

Кроме того, она дает концерты, работает ведущей и входит в состав жюри фестивалей и конкурсов. В одном из интервью Астрая рассказывала, что театральный график порой настолько плотный, что выступлений за год набирается больше, чем календарных дней.

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