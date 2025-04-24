"Ніколи ще так швидко не бігли в метро": що кажуть зірки про атаку на Київ

У ніч проти 24 квітня Росія здійснила масштабну атаку по території України. Ворог використав комбіновану тактику, спершу запустивши дрони-камікадзе "Шахед", а потім атакувавши ракетами різних типів.

Під ударом опинилися кілька областей України, включно з Києвом, де в момент обстрілу перебували й українські зірки, які вже відреагували на черговий акт агресії, пише Show 24.

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Лілія Ребрик у соцмережах поділилась кадрами з наслідками обстрілу та зазначила, що для українців минула "ще одна страшна ніч".



Лілія Ребрик прокоментувала ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Зауважимо, станом на ранок підтверджено загибель 9 людей, понад 70 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Маша Єфросиніна разом з сином Сашком під час ракетної атаки були в метро.

Дуже страшна ніч. Ми ніколи ще так швидко не бігли до метро,

– поділилась телеведуча.



Маша Єфросиніна прокоментувала ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Крім того, ніч в укритті з сином провела Даша Квіткова. Вона поділилась, що в столиці "було дуже гучно та лячно".



Даша Квіткова з сином в укритті / Скриншот з інстаграм-сторіс

Дружина Монатіка теж наголосила, що Києві коївся жах.



Ірина Монатік прокоментувала ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Також про ракетну атаку висловилась донька Скрябіна. Вона зізналася, що для неї це була одна з найстрашніших ночей за час війни.

Досі мене трусить від тахікардії. Вибігати в піжамі, розуміючи, що вибух був дуже близько біля ЖК,

– поділилась Барбара.



Барбара Кузьменко відреагувала на ракетний обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Колишня дружина Володимира Остапчука, Христина Горняк, теж поширила промовисту інстаграм-сторіс, де висловила співчуття родинам постраждалих та загиблих. Вона до того ж закликала українців донатити, адже це найкраща конвертація агресії.



Христина Горняк прокоментувала обстріл столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Надя Дорофєєва, Ольга Сумська, alyona alyona та багато інших артистів також прокоментували ракетну атаку на столицю.

Реакція українських зірок на ракетний обстріл столиці / Скриншоти з інстаграм-сторіс