Своїми думками Кравець поділилась в інтерв'ю OBOZ.UA. Повідомляє Show 24.

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Олена Кравець зізналась, що рішення Ігоря Ласточкіна поповнити лави Збройних Сил України справило на неї велике враження.

Я завжди знала, що він сильний духом чоловік, з чітким внутрішнім стрижнем, але саме цей вчинок – це було щось особливе, відчула неймовірну повагу і вдячність. Люди, які приймають такі рішення, заслуговують на захоплення та гордість,

– зазначила вона.

Акторка також висловилася про Віктора Розового, який зазнав важкого поранення на фронті. Кравець поділилась, що дуже переживала за коміка.

Це людина, яка дійсно має значення для всіх нас. Вітя – глибока особистість, і навіть коли він жартує, в його словах завжди є серйозний підступ. Сподіваюсь, що йому вдасться продовжити тішити нас своєю мудрістю та талантом. Його присутність – це важливо, і я дуже ціную цю людину,

– додала Олена Кравець.

Ігор Ласточкін та Віктор Розовий у війську