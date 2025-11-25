Росіяни вбили декоратора Вадима Тупчія, який працював над "Шоу довгоносиків"

Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Києва загинув відомий декоратор і бутафор Вадим Тупчій. Він створював носи для "Шоу довгоносиків".

Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив журналіст Денис Казанський, передає 24 Канал. Тупчій мешкав на Русанівці, прямо в його квартиру влучив "Шахед".

Надзвичайно творчий і талановитий, розумний та іронічний, геніальний майстер… Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить… Царство Небесне моєму товаришу, Божа кара його вбивцям,

– написав про Вадима Тупчія археолог Тимур Бобровський.

У коментарі КИЇВ24 син Вадима Тупчія розповів, батько загинув у віці 65 років, а його тіло впізнали "по білизні чи, здається, частинах обличчя". Декоратор жив у цій квартирі 26 років, там він облаштував майстерню.

У PEN Ukraine написали, що Тупчій за освітою актор, він був монтажником декорацій у Театрі драми та комедії. У 21-річному віці пішов працювати на завод духових музичних інструментів.

У 25 років грав у театрі "Шарж" разом з актором Віктором Андрієнком. Для "Шоу довгоносиків" створив сотні латексних носів. Нагадаємо, що телепередача виходила в ефір з 1996 до 1999 року. У квартирі Вадима Тупчія зберігалося його роботи, музичні інструменти, маски.

Атака на Київ 25 листопада: головне