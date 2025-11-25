Росіяни вбили декоратора Вадима Тупчія, який працював над "Шоу довгоносиків"
- Унаслідок російського обстрілу Києва загинув відомий декоратор Вадим Тупчій, який створював носи для "Шоу довгоносиків".
- Тупчій мешкав на Русанівці, а в його квартиру влучив "Шахед"; він загинув у віці 65 років, проживши в цій квартирі 26 років.
Унаслідок сьогоднішнього російського обстрілу Києва загинув відомий декоратор і бутафор Вадим Тупчій. Він створював носи для "Шоу довгоносиків".
Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомив журналіст Денис Казанський, передає 24 Канал. Тупчій мешкав на Русанівці, прямо в його квартиру влучив "Шахед".
Надзвичайно творчий і талановитий, розумний та іронічний, геніальний майстер… Десять днів тому ми разом вечеряли, спілкувалися і співали в теплій компанії посеред чергового київського блекауту. І прощалися, ніби на мить… Царство Небесне моєму товаришу, Божа кара його вбивцям,
– написав про Вадима Тупчія археолог Тимур Бобровський.
У коментарі КИЇВ24 син Вадима Тупчія розповів, батько загинув у віці 65 років, а його тіло впізнали "по білизні чи, здається, частинах обличчя". Декоратор жив у цій квартирі 26 років, там він облаштував майстерню.
У PEN Ukraine написали, що Тупчій за освітою актор, він був монтажником декорацій у Театрі драми та комедії. У 21-річному віці пішов працювати на завод духових музичних інструментів.
У 25 років грав у театрі "Шарж" разом з актором Віктором Андрієнком. Для "Шоу довгоносиків" створив сотні латексних носів. Нагадаємо, що телепередача виходила в ефір з 1996 до 1999 року. У квартирі Вадима Тупчія зберігалося його роботи, музичні інструменти, маски.
Атака на Київ 25 листопада: головне
Цієї ночі російська армія запустила по Києву ракети та дрони. Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко розповів, що наслідки атаки зафіксовані на понад 13 локаціях: Дарницький, Дніпровський, Голосіївський, Печерський, Святошинський, Деснянський райони столиці.
Ворог вдарив по житлових будинках, пошкоджено й іншу цивільну інфраструктуру. Близько 13:00 мер Києва Віталій Кличко повідомив про 20 постраждалих на 7 загиблих.
Після атаки у Києві ввели екстрені відключення світла. Також уранці у КМДА повідомляли, що подала тепла обмежена в Печерському та Голосіївському районах, а також у частині будівель Шевченківського, Солом'янського, Святошинського, Дарницького та Дніпровського районів.