У ніч на 31 липня Київ зазнав чергового масованого обстрілу. Росія атакувала Україну понад 300 дронами та вісьмома ракетами. Унаслідок удару загинули щонайменше шестеро людей, серед яких – шестирічний хлопчик і його мама.

Українські зірки не залишилися осторонь і висловили свої емоції щодо трагедії та показали, як самі пережили цю ніч, пише Show 24.

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Святослав Вакарчук

Співак висловив щирі співчуття загиблим і постраждалим від дій російської армії.

Знову жахлива ніч в Україні. Росія продовжує терор. Це все що вона вміє. Але всі терористи закінчують однаково. А Україна вистоїть,

– додав Вакарчук.



Святослав Вакарчук відреагував на ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Тарас Цимбалюк

Актор поширив фото, де видно зруйнований будинок і також передав слова підтримки родинам загиблих та постраждалим від російських обстрілів.



Тарас Цимбалюк відреагував на ракетну атаку столиці / Скриншот з інстаграм-сторіс

Даша Квіткова

Блогерка поширила в інстаграм-сторіс наслідки ракетного обстрілу, де видно зруйнований будинок, і показала, як вони сином повернулися додому після атаки. Вона закликала українців донатити на потреби військових, адже сьогодні це дуже важливо.

Даша Квіткова відреагувала на ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Нікіта Добринін

Після масованого обстрілу телеведучий звернувся до підписників із закликом підтримувати сім'ї постраждалих і допомагати захисникам і захисницям України. Крім того, Добринін висловив шану службам порятунку.

Тімур Мірошниченко

Телеведучий поділився реаліями життя українців під час війни. Він розповів, що близько 5 ранку прокинувся від прильоту ракети над будинком, а вже о 7:48 – був на знімальному майданчику.



Тімур Мірошниченко висловився про ракетний обстріл Києва / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інші українські зірки також висловились про обстріл столиці. Серед них – акторка Анна Саліванчук, співачки Тіна Кароль та Надя Дорофєєва, Злата Огнєвіч і багато інших.

Що інші зірки кажуть про ракетну атаку на столицю / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Зауважимо, дім відомої телеведучої Катерини Соляр постраждав від ракетного обстрілу.