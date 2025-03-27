"Три роки розлуки": відомий співак розчулив мережу зустріччю з бабусею, яка виїхала з окупації

Відомий український виконавець Дмитро Волканов возз'єднався з бабусею, яка майже три роки жила в окупованому Бердянську. Раніше мама артиста вже змогла виїхати з окупації, і нарешті це вдалося зробити й бабусі.

Їхню зворушливу зустріч на вокзалі артист опублікував у соціальних мережах. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку співака.

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У ролику видно емоційний момент возз'єднання: співак зустрів бабусю з букетом квітів, не стримуючи сліз.

Волканов розповів про складний шлях своєї бабусі для повернення в Україну. Жінка у віці майже 70 років подолала понад 18-годинні очікування на кордонах та майже чотириденну дорогу в автобусі через три країни.

Понад три роки минуло від того дня, коли ми бачилися востаннє. У нас забрали таку можливість, у нас забрали дім… Три роки дзвінків, поганий зв'язок, відсутність в мережі тижнями. І ось та мить, коли жага до життя і свободи перемагає,

– зазначив Дмитро.

Фанати активно підтримали артиста в коментарях, зазначаючи, що возз'єднання родин — це велике щастя для українців у складний час.

"Реву. Як я хочу, щоб всі сім'ї знову були разом! Щоб наші рідні люди були в безпеці й при згадці дому всі українці більше не плакали, а щасливо посміхалися";

"Як це прекрасно зустрічати рідних серцю та душі людей. Радію разом з вами";

"Такі щасливі, бабуся може пишатись своїм внуком";

"Божечки, яке щастя! Бабусі міцного здоров'я та довгих років життя";

"Як зворушливо. Щиро радію за вас".

Що відомо про Дмитра Волканова

Він розпочав свій творчий шлях як учасник шоубалету Вєрки Сердючки.

Згодом Дмитро взяв участь в дев'ятому сезоні шоу "Х-Фактор", де був підопічним Андрія Данилка.

Зауважимо, днями Андрій Данилко розповів, як познайомився з Parfeniuk.