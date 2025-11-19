Де зараз і чим займаються Бампер і Сус – один з найумористичніших дуетів України

Бампер і Сус – один з найпомітніших гумористичних дуетів України. Їхній гострий сарказм, влучна імпровізація та "полум'яний" гумор більш як 10 років завойовують серця аудиторії.

Образи Петі Бампера і Суса стали культовими, але життя їх творців за кадром не менш цікаве. Про шлях Сергія Щербакова та Олексія Супруна від студентських сцен до тренерства в "Лізі Сміху", від корпоративів до серіалу про власне життя, від юнацької закоханості до міцних шлюбів і дітей – далі у матеріалі 24 Каналу.

Теж цікаво Не виходить на зв'язок і заблокував сторінки в соцмережах: де зараз Андрій Доманський

Особисте життя Сергія Щербакова

Сергій Щербаков (Сус) народився в Броварах. Закінчив Національний університет харчових технологій за спеціальністю "Економіка і менеджмент", а саме менеджмент м'ясо-молочної промисловості. З дружиною Лілією познайомився ще за студентських часів. Вони одружені 17 років і виховують двох дітей – доньку Алісу та сина Микиту, хрещеним батьком якого, до речі, є Олексій Супрун. Сергій Щербаков не висвітлює особисте життя ані в соціальних мережах, ані в інтерв'ю, але його донька, схоже, проявляє інтерес до акторства. Дівчинка зіграла епізодичну роль у першому сезоні комедійного серіалу "Пригоди Бампера і Суса", а також знялася разом з батьком у новому сезоні шоу "Я люблю Україну", прем'єра якого відбудеться вже скоро на телеканалі ТЕТ.

Особисте життя Олексія Супруна

Олексій Супрун (Петро Бампер) родом з міста Пологи Запорізької області. До сьомого класу був відмінником, а потім, як каже сам, "шось сталося". Юність провів у Бердянську, де навчався в Бердянському державному педагогічному університеті за фахом "Історія і право". На лекціях і семінарах Олексій з'являвся вкрай рідко, а от часу в університеті проводив багато. Щоправда, не за навчанням – за репетиціями, виступами та організацією студентських свят.

Олексій Супрун одружений, має 11-річного сина Гліба. Хлопець, як і Аліса Щербакова, з'являвся в першому сезоні "Пригод Бампера і Суса", щоб зіграти батька в дитинстві. Тоді як дружина гумориста не публічна, за фахом інженерка. З Олексієм вони знайомі 23 роки, він жартує, що кохана пам'ятає його ще "як рибу на пароході в Бердянську розгружав".



Бампер і Бус / Фото 1+1 Media

2009 року у скетч-шоу "Українці афігенні" Олексій створив персонажа Петра Бампера – сільського тракториста, який вирішує зайнятися політикою та балотується на пост Президента України від партії "40 лєт без урожая". Він одразу ж закохав глядачів своєю відкритістю, простотою мови, емоційністю та сатиричною подачею. Вигаданий герой не приховував свою неосвіченість, не боявся здатися дурним, що ставало постійним приводом для комедійних ситуацій і суперечок.

Як з'явився дует Бампер і Сус

Вперше гумористи перетнулися за студентських часів на виступі в Києві, тоді Сергій пригостив Олексія коньяком. Наступна їхня зустріч відбулася вже під час роботи на телебаченні: Сус був сценаристом другого сезону скетч-шоу "Українці афігенні", а Бампер – його актором. Однак по-справжньому подружилися хлопці лише після того, як о другій ночі випивали на зупинці.

У ті часи ще працювали МАФи. Ми взяли пляшку горілки, взяли по пиву і курячий шашличок на дерев'яній шпажці. Але шашличок тоді так і не тронув ніхто. Цей момент був переломний,

– розповідав Олексій Супрун в інтерв'ю "Ближче до зірок".

Після цих посиденьок вони створили дует "Два коти" і взялися заробляти гроші, проводячи весілля, корпоративи та інші заходи. Справа пішла і вихідні хлопців були розписані на кілька місяців вперед.

10 років тому Олексій Супрун і Сергій Щербаков запустили свій ютуб-канал BAMPER TV, де постійним партнером Петра Бампера став його політтехнолог Сергій Сусельдорф. Комедійні герої вільно висловлювали свої думки на суспільно-політичні та побутові теми, часто вступаючи в суперечки. Їхній стиль став впізнаваним завдяки саркастичним діалогам, гострому імпровізаційному гумору без цензури та непередбачуваній динаміці, а щирість і прямота зробили образи народними.



BAMPER TV / Фото 1+1 Media

2023 року формат, який здобув широку популярність на ютубі, отримав новий прояв. Телеканал ТЕТ відзняв комедійний серіал "Пригоди Бампера і Суса", де Олексій Супрун і Сергій Щербаков виступили не лише головними акторами, а й сценаристами. Це ситком про двох нерозлучних друзів, які постійно потрапляють у кумедні пригоди й разом знаходять вихід з будь-яких життєвих колапсів.

Де зараз Бампер і Сус

Цього року Бампер і Сус увійшли до тренерського складу ювілейного сезону "Ліги сміху. 10 років". Це вперше в історії гумористичного проєкту, коли знаменитості ділять одне тренерське крісло на двох. Їхній творчий тандем настільки міцний, що творча група пішла на такий експеримент. Чи став він успішний, можна оцінити щоп'ятниці, о 22:00 на телеканалі ТЕТ у прем'єрних випусках "Ліги Сміху. 10 років".

Паралельно з тренерством Олексій Супрун і Сергій Щербаков працюють над продовженням комедійного серіалу "Пригоди Бампера і Суса". Зйомки другого сезону ситкому стартували у вересні й обіцяють подарувати непередбачувані сюжети та багато гострого гумору, який так полюбився телеглядачам.



Бампер і Бус на "Лізі сміху" / Фото 1+1 Media

З 2017 року Олексій Супрун і Сергій Щербаков займаються волонтерством. До повномасштабного вторгнення вони давали концерти на фронті й побували чи не у всіх населених пунктах Донеччини. З великою війною гумористи взялися за збір коштів на авто та дрони для ЗСУ. Бампер і Сус навіть корпоративи ведуть за пікапи для військових. Цей досвід змінив їх особисто та професійно. Сергій Щербаков ділився, що сам не очікував від себе такої залученості, і коментував, що "тут заслуга Льохи, що він якось підбадьорював".