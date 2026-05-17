Ангел Victoria's Secret Барбара Палвін з'явилась у Каннах в прикрасах від українського бренду

Угорська модель та ангел Victoria's Secret Барбара Палвін з'явилась на вечірці після 79-го Каннського кінофестивалю у прикрасах від українського ювелірного бренду.

Про це бренд прикрас ручної роботи Grains de Verre повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Днями під час 79-го Каннського кінофестивалю, який зараз проходить у Франції, Барбара Палвін оголосила про вагітність, пише People. Модель та її чоловік, актор Ділан Спроус, чекають на первістка.

Тепер Барбара знову привернула увага, з'явившись в Каннах в прикрасах від українського ювелірного бренду Grains de Verre. Вона обрала чокер з натуральних перлів, який коштує 4 тисячі 200 гривень, моносережку Love Blade, виготовлену зі срібла в родієвому покритті й інкрустовану білими цирконами, ціна прикраси – 15 тисяч гривень. Також модель носила каблучку Thorn, вартість якої 9 тисяч гривень.

Палвін одягла шовкову сукню молочного відтінку з візерунком та вирізом, а доповнила свій образ чорною сумкою та босоніжками. Модель розпустила волосся та зробила елегантний макіяж.

Ділан Спроус показався у темно-синьому двобортному смокінгу та білій сорочці без краватки, а взув чорні лаковані туфлі. Актор йшов поруч з дружиною та тримав її попід руку.

