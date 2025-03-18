Помер батько путініста Кіркорова

Сьогодні, 18 березня, помер Бедрос Кіркоров – батько російського співака-путініста Філіпа Кіркорова. Йому було 92 роки.

Про це Філіп Кіркоров повідомив у своєму інстаграмі, пише Show 24. Його батько помер об 15:37.

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Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов з життя мій тато – народний артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи. Цінуйте кожну мить, проведену з рідними,

– написав Філіп Кіркоров.

Путініст Кіркоров повідомив про смерть батька / Скриншот з інстаграму

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, останніми роками Бедрос Кіркоров важко хворів. Він нерідко був у лікарні, скаржився на біль у серці та ногах. Також співак двічі переніс коронавірус.

Повідомляється, що в грудні батько Філіпа Кіркорова опинився в клініці у важкому стані, він скаржився на сильну задишку. Тоді у народного артиста Росії виявили двосторонню пневмонію.

У серпні Бедрос Кіркоров лежав у реанімації. Медики доставили його у вкрай важкому стані, чоловікові діагностували серцеву недостатність та ішемічну хворобу. Все ускладнювалось набряком легень та пневмонією.

Бедрос Кіркоров підтримував війну Росії проти України

Зазначимо, що Бедрос Кіркоров, як і його син, підтримував війну Росії проти України. Він заявляв, що в російської влади були вагомі причини починати так звану "СВО", а також, що українці "зрадили Росію" і "зреклися російської мови". Співак вихваляв Володимира Путіна та казав, що "Росія – Божа держава".

Нагадаємо, у жовтні минулого року помер російський композитор і співак В'ячеслав Добринін.