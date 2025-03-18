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18 березня, 15:55
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Помер батько путініста Кіркорова

Марія Примич
Основні тези
  • Помер батько Філіпа Кіркорова, Бедрос Кіркоров, у віці 92 років. Останніми роками він важко хворів.
  • Бедрос Кіркоров підтримував війну Росії проти України та Володимира Путіна. 

Сьогодні, 18 березня, помер Бедрос Кіркоров – батько російського співака-путініста Філіпа Кіркорова. Йому було 92 роки.

Про це Філіп Кіркоров повідомив у своєму інстаграмі, пише Show 24. Його батько помер об 15:37.

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Я більше не дитина. Сьогодні, 18 березня 2025 року о 15:37, пішов з життя мій тато – народний артист Росії Бедрос Кіркоров, але з серця ти не підеш ніколи. Цінуйте кожну мить, проведену з рідними,
– написав Філіп Кіркоров. 

Путініст Кіркоров повідомив про смерть батька / Скриншот з інстаграму

Як пишуть російські пропагандистські ЗМІ, останніми роками Бедрос Кіркоров важко хворів. Він нерідко був у лікарні, скаржився на біль у серці та ногах. Також співак двічі переніс коронавірус.

Повідомляється, що в грудні батько Філіпа Кіркорова опинився в клініці у важкому стані, він скаржився на сильну задишку. Тоді у народного артиста Росії виявили двосторонню пневмонію. 

У серпні Бедрос Кіркоров лежав у реанімації. Медики доставили його у вкрай важкому стані, чоловікові діагностували серцеву недостатність та ішемічну хворобу. Все ускладнювалось набряком легень та пневмонією. 

Бедрос Кіркоров підтримував війну Росії проти України

Зазначимо, що Бедрос Кіркоров, як і його син, підтримував війну Росії проти України. Він заявляв, що в російської влади були вагомі причини починати так звану "СВО", а також, що українці "зрадили Росію" і "зреклися російської мови". Співак вихваляв Володимира Путіна та казав, що "Росія – Божа держава". 

Нагадаємо, у жовтні минулого року помер російський композитор і співак В'ячеслав Добринін