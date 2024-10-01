Добриніну було 78 років. Згідно з повідомленнями російських ЗМІ, він помер в одній з московських клінік.

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Про смерть В'ячеслава Добриніна російському пропагандистському виданню РБК повідомила його дружина Ірина. У російських медіа пишуть, що декілька днів тому композитора госпіталізували в одну з клінік Москви. За попередніми даними, чоловік помер внаслідок інсульту.

Що відомо про проблеми зі здоров'ям у Добриніна

Раніше Добринін говорив, що у нього погіршився стан здоров'я. Після двох інсультів співак отримав групу інвалідності. Чоловік розповідав, що почав повільніше ходити, тому вирішив менше працювати.

Ще у 2018 році з'являлася інформація, що у В'ячеслава Добриніна була транзиторна ішемічна атака. Про це тоді повідомляв його друг, російський пропагандист та співак Лев Лещенко. Стан композитора був важким.

Наразі більше ніяких деталей щодо смерті російського композитора та співака немає.