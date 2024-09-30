Тепер він спробував виправдатися. Про це пишуть російські ЗМІ.

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Так, в мережі з'явилося відео, де Shaman відповів на критику прихильників щодо використання німецьких автомобілів та американських смартфонів.

Ми не знаємо, можливо, творці цих американських телефонів чи автомобілів надихалися творами Петра Ілліча Чайковського чи творами Достоєвського, чи Булгакова, які по всьому світу відомі. Може, без цих творів взагалі цих технологій не було,

– сказав артист.

Варто зазначити, що Чайковський мав українське коріння, а рід Достоєвського походить з України, що ставить під сумнів твердження співака про "російську культуру".

Іронічно, що пропагандист додав, що "велика російська культура просочилася у всі аспекти світу й обігнула всю земну кулю", а росіяни – "найвільніші люди у світі".

Що відомо про пропагандиста Shaman