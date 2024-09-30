Петро вчився на юриста у Києві, але підробляти почав у сфері гостинності. Це спонукало хлопця до того, щоб відкрити заклад у Тернополі під назвою "Файне місто", який межував із батьковим пабом. Задум вийшов успішним, тому сьогодні Заставний є одним із провідних рестораторів, пише Show 24.

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Проєкти та бізнес

Не усім відомо, що Петро Заставний продюсує гурт TVORCHI. Сам чоловік зізнається, що йому більше подобається, коли його називають менеджером. Тривалий час він залишався у тіні дуету, але згодом долучився до публічності.

Ця діяльність для Заставного, як заняття для душі. Він зазначав, що спершу проєкт був приречений на провал, адже не всім подобалась музика хлопців. Перший кліп коштував 120 тисяч гривень, але отримати з нього доходу так і не вдалось. Відеоробота на пісню "Believe" обійшлась у 200 доларів, але Петро певний, що тоді обрали невдалий час для релізу, адже на той момент була гаряча тема про те, що Сергій Притула запитав співачку-зрадницю Maruv про те "Чий Крим?", а та не змогла дати відповіді.

TVORCHI – Believe: дивіться відео онлайн

Зараз колектив має дуже багато ідей, які сьогодні не на часі. З початком повномасштабної війни блогер створив базу "They love war", де опубліковані ті російські та українські артисти, знаменитості та інфлюєнсери, які підтримали Росію.

Знаменитості, які підтримали РФ / Скриншот сайту "They love war"

Декілька років тому Петро запустив подкаст "ФОП 3-Ї ГРУПИ", де зустрічався вдома з друзями й розмовляв про все на світі. Останній випуск на платформі ютуб опубліковано рік тому.

Також Заставний з дружиною займались двома брендами одягу: TOTÉ (ймовірно, цей проєкт уже закритий) і COOSH (який продовжує активно функціонувати).

Крім того, чоловік, як ресторатор, займається закладами, які орієнтуються на доставлянні їжі.

Особисте життя

У 2018 році Заставний одружився з популярною блогеркою-мільйонницею Аліною Френдій.

Петро Заставний та Аліна Френдій / Фото з соцмереж

За рік у пари народився син Ян. Обоє батьків відверто та щиро діляться світлинами своєї родини та розповідають про те, які вони щасливі.

Цікаво, що у квітні цього року пара святкувала річницю спільного сімейного життя, і вирішила запам'ятати цю дату в оригінальний спосіб, організувавши ще одне весілля в українському стилі.

Як писав сам Петро, "Прекрасна команда і ще один закритий гештальт – весілля в українському стилі. Нехай, не дуже по-справжньому, але для себе ми його приурочили нашій річниці".

Скандал із "відпочинком на Мальдівах"

Усі добре пам'ятають історію інших українських блогерів Тані Пренткович і Андрія Гонковського, яка полягала в тому, що чоловік нібито виїхав системою "Шлях" до Польщі, як волонтер, щоб провести благодійний захід, але потім опинився у розкішній відпустці на Мальдівах.

Оскільки Аліна з Петром дружать з родиною Тані та Андрія, то люди у соцмережі запідозрили, що і Заставний міг виїхати за кордон на відпочинок. Водночас ресторатор у цей момент публікував фото, що займається будівництвом нових закладів у Тернополі.

Така підозра обурила продюсера і він вирішив відреагувати на всі чутки й зведений наклеп.

Зараз про мене поширюється неправдива інформація в інтернеті. Мій єдиний коментар на цю тему: я не перетинав кордон. Перебував і перебуваю в Україні. Усе решта – наклеп,

– написав Заставний.

Заставний прокоментував, чи був на Мальдівах / Скриншот з інстаграму

Сама Френдій також вирішила не мовчати й стати на захист чоловіка.

Мій чоловік не перетинав державний кордон, перебував і перебуває в Україні. Нам немає чого приховувати,

– написала вона.

Блогерка у цей час дійсно була на відпочинку за кордоном із сином, однак чоловік залишився в Україні.

Де зараз і чим займається Заставний

Сьогодні продюсер і ресторатор продовжує свою діяльність в Україні й так само наполегливо співпрацює з гуртом TVORCHI.

Його блог в інстаграмі збавив свої темпи, адже чоловік не так часто ділиться новими світлинами чи публікує сторіси. Однак із того, що відомо, сім'я Заставного живе щасливо, продовжує розвивати бізнес на Батьківщині й наполегливо допомагає ЗСУ та всім тим, хто цього потребує.