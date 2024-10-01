Наталка Карпа та Євген Терехов одружилися у 2016 році, у шлюбі в них народилась донечка Злата. Попри непрості моменти у житті, подружжя доводить – як важливо бути одним цілим та підтримувати одне одного. Журналісти Show 24 поспілкувалися з Наталкою Карпою про життя дружини військовослужбовця, виклики у стосунках, з якими довелось зіштовхнутися, й те, як сильно вона пишається коханою людиною.

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Привітання Наталки Карпи з Днем захисника та захисниці: відео

Наталка Карпа є дружиною військового майже 8 років, адже 27 серпня їхній сім'ї з "Титановим Джексоном" Євгеном Тереховим виповнилося 8 років. Її чоловік воює з 2014 року, тож досвід у співачки вже чималий.

Я горджуся своїм чоловіком. Попри те, що він був ветераном АТО, тепер вже ветеран російсько-української війни, він знову повернувся до лав Збройних Сил України й в часі повномасштабного вторгнення він тримає зброю в руках і захищає мене, нашу донечку і країну, боронить від російської агресії. Він є справжній воїн, справжній чоловік, який боронить мене, сім'ю,

– розповіла співачка.

Наталка підкреслила, що в кожній історії є свої плюси, але й мінуси. Історія їхніх стосунків – не виняток.

"З мінусів це те, що ти постійно перебуваєш в напрузі й в певному такому інколи нерозумінні: що, де, як. Бо кожна мить може бути вирішальною. І такі думки, вони тебе вибивають з колії", – зізналась Карпа.

Історія кохання Наталки Карпи та Євгена Терехова

Наталка Карпа пригадує, що познайомилась з Євгеном Тереховим на концерті. Вона разом з "Антитілами" приїхала до чоловіка, щоб підтримати його, коли той балотувався на мера міста Павлограда. Співачка зізнається – її підкупила військова форма.

Мене цей чоловік підкупив своєю мужністю, героїзмом, я на нього дивилася великими очима і думала: такі молоді хлопці, вони творять історію, вони роблять, вони стоять біля витоків нашої держави, незалежності, тому що вони в черговий раз мають підтвердити цю незалежність, цей суверенітет,

– пригадала Карпа.

Згодом співачка побачила у соцмережах фото Євгена у військовій формі. Тоді до неї прийшло усвідомлення: "вау, який чоловік, який мужчина".



Архівне фото подружжя / Фото з соцмереж співачки

Наталка Карпа про рішення чоловіка йти на фронт

Євген Техерехов вступив у військо ще до знайомства зі співачкою. Тому вона припускає, що в чоловіка навіть не було вибору: чи йти захищати свою країну.

Як він сам казав, що в певний момент він побачив дівчинку, яка фактично опинилася під обстрілом. І побачив ті очі, і сказав: я розумію, що вона – це як моя донька, яку я маю захищати, яку я маю боронити. І десь, – він каже, – в мені щось просто от перемкнулося, і я навіть сумніву не маю, що я маю робити в час, коли йде війна в моїй країні,

– поділилась Наталка Карпа.



Євген Терехов / Фото з інстаграму Євгена Терехова

Життя з військовим – непроста історія, – Наталка Карпа

Наталка Карпа погоджується, що "життя з військовим – це непроста історія". Вона розповіла про свій перший досвід складних випадків. Наприклад, чоловік довго не міг заснути, бо звик, що не допізна не лягає спати через нічні завдання.

Євген Терехов після важкого поранення переніс операцію, після якої у нього в голові титанова пластина. Саме через це він отримав прізвисько "Титановий Джексон". Це ще один непростий момент, з яким стикнулась артистка. Адже у чоловіка буває гіпертонія, підвищений тиск. Обстеження та терапія мають бути в житті воїна постійно. Та Наталка підкреслює, що зараз у такому непростому стані, мабуть, кожна третя сім'я в Україні.

Були такі кризові моменти, коли він повертався з відрядження і його вже мала чекати швидка біля дому. І особливо тепер, коли ти розумієш, що він в гарячій точці, що в нього є проблеми зі здоров'ям, і це так складно. Це, напевно, подвійне, потрійне хвилювання. Був момент, коли я знала, що він має вийти на зв'язок, і він не виходив на зв'язок. І я цілий день не могла знайти собі місце,

– розповіла Наталка Карпа.



Наталка Карпа / Фото з інстаграму Наталки Карпи

Як повномасштабна війна змінює стосунки

Перед повномасштабним російським вторгненням стосунки Наталки Карпи та Євгена Терехова проходили непростий період. Зараз цю кризу вони відклали на потім. Адже пригадали, як давали обіцянку про те, що мають підтримувати одне одного у складний момент.

Час війни дав нам двом довести, що ми колись давали обіцянку про те, що маємо підтримувати один одного в різних моментах. І ми маємо бути таким спільним єдиним кулаком. Якщо він стріляє з гармати, то я маю подавати набої. Він воює, я зараз багато гастролюю, аби зібрати донати, або підтримати його бригаду, його хлопців. Допомагаю їм з ремонтом автомобілів, з покупками усіх необхідностей. Тому я тримаю тут тил, а він тримає там зброю,

– підкреслила Наталка Карпа.

Подружжя спілкується онлайн, адже відпустки дуже швидкі та короткі. Наталка Карпа зізнається, що найбільший її тригер це те, що донька Злата росте без батька.

"Дуже хочеться, щоб твоя дитина росла повноцінно з двома батьками. Ніжність, тепло мами і сильне, міцне плече батька. Зараз я заміняю і одного, і другого. Десь бабуся, дідусь допомагає, але все ж таки дівчинці батько дуже потрібен. Тому десь раз на пів року йому дадуть відпустку, виривається. А так це все онлайн. Він телефонує. Бачить Злату в екран телефону і вони так спілкуються", – поділилась артистка.

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Привітання Наталки Карпи з Днем захисника й захисниці

"Найголовніше хотіла б подякувати за їхню жертовність, відданість. За те, що вони не шкодують себе, своє здоров'я. Насправді це дуже велика жертва. Це те своє життя, найкращий час віддаєш. Джексону 35 років, я вважаю, що це розквіт сил. І він їх віддає просто для боротьби. Тому хочу в першу чергу сказати дякую Збройним Силам України, дякую побратимам Джексону, дякую своєму чоловіку. І побажати їм, щоб завжди їх Господь оберігав. Щоб все, що випадає на їхній шлях, їм вдавалося. Хотілося б, щоб швидше ця війна скінчилася. І щоб вони всі цілі, здорові повернулися до своїх домівок, до своїх родин, до своїх дітей, до своїх дружин. Слава Україні! Слава Збройним Силам!" – підсумувала Наталка Карпа.