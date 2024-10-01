Сьогодні ми щиро вітаємо українських захисників та захисниць, які боронять Україну на фронті, та згадуємо полеглих героїв. Редакція Show 24 зібрала привітання від військових своїм побратимам та посестрам. Щирі побажання записали актор Андрій Валенський, актор Максим Девізоров та співак Тамерлан.

Не пропустіть З екранів на фронт: хто з відомих людей приєднався до ЗСУ під час повномасштабної війни

Андрій Валенський

Український актор та військовослужбовець Андрій Валенський влітку цього року зазнав важких поранень у Донецькій області. На захист України він став на початку 2024 року. Тоді чоловік отримав повістку.

Шановні захисники та захисниці, побратими, вітаю вас зі святом. Бажаю вам мужності, терпіння та ясності розуму. Ви всі вже герої, і я впевнений, що кожен українець завжди буде вам вдячний. Слава Україні!,

– сказав Валенський у своєму відеопривітанні.

Максим Девізоров

На початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відомий актор Максим Девізоров приєднався до лав ЗСУ. Він також записав привітання для українських захисників з нагоди сьогоднішнього свята.

Боротися за свободу нашого народу і незалежність нашої країни – це велика честь. Я дякую за все, що ви робите. Хочу, щоб віра в перемогу ніколи не полишала вас, як і сили у найважчий момент. Слава Україні!,

– висловився Максим Девізоров.

Відеопривітання з Днем захисників та захисниць України від військовослужбовців

Тамерлан (Юрій Толоконніков)

Український співак Тамерлан під час великої війни також став на захист України. Спершу чоловік ніс службу у теробороні, а потім став добровольцем ЗСУ. Його дружина розповідала, що Тамерлан працює з БпЛА.

Друзі, всіх вітаю. Хочу привітати з Днем захисників України всіх, хто зараз боронить нашу неньку, всіх, хто стоїть на захисті, всіх, хто працює задля нашої перемоги й робить все для того, щоб було чим воювати. Дякую кожному з вас. Хочу також згадати тих, хто, на жаль, вже на щиті. Вічна пам'ять та вічна шана! Обіймаю кожного. З Днем захисників України. Працюємо далі,

– сказав Тамерлан.

В інтерв'ю для нашої редакції український рок-музикант, військовослужбовець та лідер гурту O.Torvald Женя Галич побажав захисникам та захисницям здоров'я. Ми щиро приєднуємося до всіх теплих та щирих слів. Дякуємо усім, хто боронить Україну! Пам'ятаємо усіх, хто віддав життя за Україну!