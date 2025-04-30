Белла Хадід станцювала під український трек, що заполонив світовий тікток

Знаменита модель Белла Хадід виклала відео під фрагмент української пісні, що стала вірусною в соцмережах. Ролик зібрав сотні тисяч переглядів та безліч коментарів, зокрема й від користувачів з України.

Белла Хадід опублікувала відео під пісню українського гурту Quest Pistols – "Різні". Про це пише Show 24 з посиланням на тікток-сторінку бренду парфумів Белли.

До слова Ти ставиш диски, заграє ренебе, – пісня Вови зі Львова та Дорна, якій 13 років, розриває тікток

Український трек "Різні" запустив світовий тренд у тіктоці. Белла Хадід теж долучилась і станцювала під пісню. Її відео зібрало вже майже пів мільйона переглядів, безліч вподобань та коментарів.

Белла Хадід станцювала під український трек: відео

Коментарі залишають не тільки прихильники Белли Хадід, але й українці, яких приємно потішило відео від моделі.

"Беллочка записала під правильний звук";

"Почути тут Квестів – топ, звичайно";

"Ще й українська версія";

"Quest Pistols в курсі, що під їхню пісню Белла Хадід танцює?";

"Тут лайк від українців однозначно";

"Наша королева";

"Пісня хлопців залетіла".

Як завірусилась пісня "Різні"

Спершу у тіктоці стала вірусною російська версія пісні Quest Pistols – "Разные", яка вийшла 13 років тому. Його започаткувала блогерка на ім'я Сулу, легкий танець якої почали повторювати тіктокери з усього світу.

Через цю шалену хвилю популярності учасники гурту Quest Pistols вирішили перекласти свій хіт на українську мову. Так вийшла україномовна версія – "Різні", яка тепер також підкорює тікток.

Quest Pistols – "Різні": дивіться відео онлайн

Під це аудіо зняли вже понад 170 тисяч роликів. До слова, музиканти також презентували лірик-відео, до якого увійшли найкращі відео під композицію.