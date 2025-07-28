Уперше за сім років: Бейонсе несподівано возз'єдналася з учасницями гурту Destiny's Child

Американський жіночий гурт Destiny's Child возз'єднався на сцені вперше за сім років. Це сталося під час грандіозного фіналу туру Бейонсе Cowboy Carter у Лас-Вегасі.

Тріо здивувало шанувальників попурі з деяких своїх популярних пісень, зокрема Lose My Breath та Bootylicious. Також Келлі Роуленд і Мішель Вільямс приєдналися до Бейонсе, аби виконати її хіт Energy, що вийшов у 2022 році, пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Гурт Destiny's Child розпався у 2006 році. Однак його учасниці возз'єднувалися під час виступу Бейонсе в перерві на Супербоул (2013 рік) та на Coachella, де співачка була хедлайнеркою (2018 рік).

Після шоу, що відбулося в суботу, Бейонсе опублікувала в інстаграмі фото з Келлі Роуленд і Мішель Вільямс. Тріо виступало у золотих комбінезонах.

Возз'єднання Destiny's Child:

Серед інших гостей, яких Бейонсе запросила на свій виступ у Лас-Вегасі, були її чоловік – репер Jay-Z та кантрі співак Shaboozey. Протягом усього туру артистку підтримувала її дочка, 13-річна Блу Айві.

Концерт Бейонсе у Лас-Вегасі став 32-м та фінальним у її турі Cowboy Carter. У червні співачка виступила й у своєму рідному місті Х'юстоні (штат Техас). Шоу високо оцінили за енергійність та артистизм.

Тур отримав свою назву від альбому Бейонсе Cowboy Carter, реліз якого відбувся у 2024 році. Він був схвалений критиками та виграв головний приз на цьогорічній премії Греммі.

До речі, шоу побило рекорд за кількістю квитків на стадіоні Тоттенгем Готспур (Лондон) і Стад де Франс (Париж).

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