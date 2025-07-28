Трио удивило поклонников попурри из некоторых своих популярных песен, в частности Lose My Breath и Bootylicious. Также Келли Роуленд и Мишель Уильямс присоединились к Бейонсе, чтобы исполнить ее хит Energy, вышедший в 2022 году, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.

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Группа Destiny's Child распалась в 2006 году. Однако ее участницы воссоединялись во время выступления Бейонсе в перерыве на Супербоул (2013 год) и на Coachella, где певица была хедлайнеркой (2018 год).

После шоу, состоявшегося в субботу, Бейонсе опубликовала в инстаграме фото с Келли Роуленд и Мишель Уильямс. Трио выступало в золотых комбинезонах.

Воссоединение Destiny's Child:

Среди других гостей, которых Бейонсе пригласила на свое выступление в Лас-Вегасе, были ее муж – рэпер Jay-Z и кантри певец Shaboozey. На протяжении всего тура артистку поддерживала ее дочь, 13-летняя Блу Айви.

Концерт Бейонсе в Лас-Вегасе стал 32-м и финальным в ее туре Cowboy Carter. В июне певица выступила и в своем родном городе Хьюстоне (штат Техас). Шоу высоко оценили за энергичность и артистизм.

Тур получил свое название от альбома Бейонсе Cowboy Carter, релиз которого состоялся в 2024 году. Он был одобрен критиками и выиграл главный приз на нынешней премии Грэмми.

Кстати, шоу побило рекорд по количеству билетов на стадионе Тоттенхэм Хотспур (Лондон) и Стад де Франс (Париж).

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