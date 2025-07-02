Участники группы объявили новость во время первой совместной трансляции, которые состоялась после завершения обязательной военной службы. В этом месяце артисты отправятся в США, чтобы работать над новой музыкой, пишет Show 24 со ссылкой на BBC.
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Один из участников группы BTS, Чимин, заявил, что выход нового альбома запланирован на весну 2026 года.
Мы также планируем мировой тур вместе с альбомом. Мы посетим фанатов по всему миру, поэтому надеемся, что вы так же взволнованы, как и мы,
– сказали артисты.
Это будет первый мировой тур BTS после Permission to Dance on Stage, который завершился в 2022 году. А вот новый альбом, который должен выйти в следующем году, – первый полноформатный релиз коллектива с 2020 года.
Участники группы BTS / Фото Getty Images
Заметим, что группа приостановила свою карьеру в 2022 году, ведь ее участники должны были пройти военную службу, которая является обязательной в Южной Корее и длится около двух лет.
Согласно заявлению группы, новый альбом "будет отражать мысли и идеи каждого участника". Артисты добавили, что подходят к этой работе "с тем же настроением, который имели, когда только начинали".
Ранее мы писали о возвращении RM и V из армии. Поклонники встречали артистов возле военной базы. Последним участником группы BTS, который завершил военную службу в прошлом месяце, стал Шуга.