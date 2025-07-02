Учасники гурту оголосили новину під час першої спільної трансляції, які відбулася після завершення обов'язкової військової служби. Цього місяця артисти вирушать до США, щоб працювати над новою музикою, пише Show 24 з посиланням на BBC.

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Один з учасників гурту BTS, Чімін, заявив, що вихід нового альбому запланований на весну 2026 року.

Ми також плануємо світовий тур разом з альбомом. Ми відвідаємо фанатів по всьому світу, тож сподіваємося, що ви так само схвильовані, як і ми,

– сказали артисти.

Це буде перший світовий тур BTS після Permission to Dance on Stage, який завершився у 2022 році. А от новий альбом, що має вийти наступного року, – перший повноформатний реліз колективу з 2020 року.

Учасники гурту BTS / Фото Getty Images

Зауважимо, що гурт призупинив свою кар'єру у 2022 році, адже його учасники повинні були пройти військову службу, яка є обов'язковою у Південній Кореї та триває близько двох років.

Згідно з заявою гурту, новий альбом "відображатиме думки та ідеї кожного учасника". Артисти додали, що підходять до цієї роботи "з тим самим настроєм, який мали, коли тільки починали".

Раніше ми писали про повернення RM та V з армії. Шанувальники зустрічали артистів біля військової бази. Останнім учасником гурту BTS, який завершив військову службу минулого місяця, став Шуга.