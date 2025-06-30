Користувачі соцмереж масово обговорюють виступ гурту. Крім того, про інцидент навіть висловився британський уряд. Повідомляє Show 24 з посиланням на BBC.

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Так, під час концерту один з учасників Bob Vylan вигукнув зі сцени фразу "Смерть ЦАХАЛ" (армія оборони Ізраїлю), а також виголосив контроверсійне гасло: "Від річки до моря Палестина буде вільною", що вважається антиізраїльським і забороненим в низці країн.

На сцені також з'явився банер із написом "Свободу Палестині".

Ці слова пролунали в прямому ефірі BBC, що й стало головним приводом для скандалу, адже фестиваль дивиться багатомільйонна аудиторія, серед якої – діти.

Організатори Гластонбері заявили, що "шоковані" почутим і підкреслили: на заході немає місця мові ворожнечі чи закликам до насильства. Вони наголосили, що не поділяють позицій деяких виконавців і вже вилучили цей виступ з офіційних записів.

BBC також опинилася під шквалом критики. Глядачі, політики та активісти звинуватили мовника у порушенні стандартів і неналежному контролі контенту. Водночас у BBC пояснили, що не встигли вчасно відреагувати через технічну помилку, і перепросили за інцидент.

Прем'єр-міністр Британії Кір Стармер назвав виголошені зі сцени заяви "жахливою мовою ненависті", поліція графства Сомерсет розпочала перевірку заяв, що прозвучали на сцені, а активісти боротьби з антисемітизмом подали скаргу на BBC. Сам Bobby Vylan у своєму інстаграмы заявив, що отримав "тисячі повідомлень підтримки та ненависті" і вкотре закликав до зміни зовнішньої політики.