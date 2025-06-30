Пользователи соцсетей массово обсуждают выступление группы. Кроме того, об инциденте даже высказалось британское правительство. Сообщает Show 24 со ссылкой на BBC.

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Так, во время концерта один из участников Bob Vylan выкрикнул со сцены фразу "Смерть ЦАХАЛ" (армия обороны Израиля), а также произнес контроверсионный лозунг: "От реки до моря Палестина будет свободной", что считается антиизраильским и запрещенным в ряде стран.

На сцене также появился баннер с надписью "Свободу Палестине".

Эти слова прозвучали в прямом эфире BBC, что и стало главным поводом для скандала, ведь фестиваль смотрит многомиллионная аудитория, среди которой – дети.

Организаторы Гластонбери заявили, что "шокированы" услышанным и подчеркнули: на мероприятии нет места языку вражды или призывам к насилию. Они отметили, что не разделяют позиций некоторых исполнителей и уже изъяли это выступление из официальных записей.

BBC также оказалась под шквалом критики. Зрители, политики и активисты обвинили вещателя в нарушении стандартов и ненадлежащем контроле контента. В то же время в BBC объяснили, что не успели вовремя отреагировать из-за технической ошибки, и извинились за инцидент.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал произнесенные со сцены заявления "ужасным языком ненависти", полиция графства Сомерсет начала проверку заявлений, прозвучавших на сцене, а активисты борьбы с антисемитизмом подали жалобу на BBC. Сам Bobby Vylan в своем инстаграме заявил, что получил "тысячи сообщений поддержки и ненависти" и в очередной раз призвал к изменению внешней политики.