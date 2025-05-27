Обирає українське: Бейонсе з'явилась на сцені у розкішній шубі від львівської дизайнерки
- Бейонсе з'явилася на сцені у вбранні від українського бренду Cultnaked, заснованого львів'янкою Мері Фуртас.
Співачка вже раніше обирала одяг українських брендів, таких як Ruslan Baginskiy та Frolov.
Світові знаменитості продовжують обирати вбрання від українських брендів. Свою прихильність до бренду Cultnaked проявила американська співачка Бейонсе.
На нещодавньому концерті у рамках туру Cowboy Carter Бейонсе з'явилась у вбранні від бренду Cultnaked, засновницею якого є львів'янка Мері Фуртас. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.
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Бейонсе постала у стильному ковбойському образі. Вона одягнула подовжений шкіряний жакет та підкреслила талію великою пряжкою. Також співачка обрала високі чоботи з бахромою і коричневий капелюх.
Головний акцент у цьому аутфіті був на розкішній шубі зі штучного хутра від Cultnaked, що довершувала стилістику концерту.
Образ Бейонсе: відео
Бренд Cultnaked у 2017 році заснувала львівська фотографиня Мері Фуртас. Одяг від цього бренду обирали й інші світові зірки – Кендалл і Кайлі Дженнер, Аріана Гранде, Марго Роббі та інші.
Бейонсе не вперше обирає вбрання українських брендів
Раніше американська співачка часто з'являлась у капелюхах від Ruslan Baginskiy.
Також наприкінці 2024 року вона виступила під час різдвяного матчу NFL у Х'юстоні. Для цього вона обрала спеціальний костюм від бренду Frolov з кристалами. Представники дизайнера Івана Фролова тоді розповіли, що робота над образами для шоу тривала близько 2 місяців.