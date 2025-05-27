Обирає українське: Бейонсе з'явилась на сцені у розкішній шубі від львівської дизайнерки

Світові знаменитості продовжують обирати вбрання від українських брендів. Свою прихильність до бренду Cultnaked проявила американська співачка Бейонсе.

На нещодавньому концерті у рамках туру Cowboy Carter Бейонсе з'явилась у вбранні від бренду Cultnaked, засновницею якого є львів'янка Мері Фуртас. Про це пише Show 24 з посиланням на її інстаграм-сторінку.

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Бейонсе постала у стильному ковбойському образі. Вона одягнула подовжений шкіряний жакет та підкреслила талію великою пряжкою. Також співачка обрала високі чоботи з бахромою і коричневий капелюх.

Головний акцент у цьому аутфіті був на розкішній шубі зі штучного хутра від Cultnaked, що довершувала стилістику концерту.

Образ Бейонсе: відео

Бренд Cultnaked у 2017 році заснувала львівська фотографиня Мері Фуртас. Одяг від цього бренду обирали й інші світові зірки – Кендалл і Кайлі Дженнер, Аріана Гранде, Марго Роббі та інші.

Бейонсе не вперше обирає вбрання українських брендів

Раніше американська співачка часто з'являлась у капелюхах від Ruslan Baginskiy.

Також наприкінці 2024 року вона виступила під час різдвяного матчу NFL у Х'юстоні. Для цього вона обрала спеціальний костюм від бренду Frolov з кристалами. Представники дизайнера Івана Фролова тоді розповіли, що робота над образами для шоу тривала близько 2 місяців.