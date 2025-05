Церемонія відбулася у День пам'яті, тож там вшанували американських військовослужбовців і ветеранів. Ведучою шоу була акторка та співачка Дженніфер Лопес, пише Show 24 з посиланням на сайті премії.

Не пропустіть Зірка Disney Демі Ловато вийшла заміж: чарівні фото у весільній сукні

Список переможців American Music Awards 2025

Артист року – Біллі Айліш;

– Біллі Айліш; Новий артист року – Грейсі Абрамс;

– Грейсі Абрамс; Альбом року – Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;

– Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft; Пісня року – Біллі Айліш, Birds of a Feather;

– Біллі Айліш, Birds of a Feather; Найкращий гастролер – Біллі Айліш;

– Біллі Айліш; Найкращий музичний кліп – Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile;

– Леді Гага та Бруно Марс, Die With a Smile; Найкращий попвиконавець – Бруно Марс;

– Бруно Марс; Найкраща попвиконавиця – Біллі Айліш;

– Біллі Айліш; Найкращий попальбом – Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft;

– Біллі Айліш, Hit Me Hard and Soft; Найкраща поппісня – Біллі Айліш, Birds of a Feather;

Біллі Айліш – Birds of a Feather: дивіться відео онлайн

Найкращий кантрі-виконавець – Post Malone;

– Post Malone; Найкраща кантрі-виконавиця – Бейонсе;

– Бейонсе; Найкращий кантрі-дует або гурт – Dan + Shay;

– Dan + Shay; Найкращий кантрі-альбом – Бейонсе, Cowboy Carter;

– Бейонсе, Cowboy Carter; Найкраща кантрі-пісня – Post Malone та Morgan Wallen, I Had Some Help;

– Post Malone та Morgan Wallen, I Had Some Help; Найкращий хіп-хоп виконавець – Емінем;

– Емінем; Найкраща хіп-хоп виконавиця – Megan Thee Stallion;

– Megan Thee Stallion; Найкращий хіп-хоп альбом – Емінем, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce);

– Емінем, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce); Найкраща хіп-хоп пісня – Кендрік Ламар, Not Like Us;

Кендрік Ламар – Not Like Us: дивіться відео онлайн

Найкращий R&B виконавець – The Weeknd;

– The Weeknd; Найкраща R&B виконавиця – SZA;

– SZA; Найкращий R&B альбом – The Weeknd, Hurry Up Tomorrow;

– The Weeknd, Hurry Up Tomorrow; Найкраща R&B пісня – SZA Saturn;

– SZA Saturn; Найкращий латиноамериканський виконавець – Bad Bunny;

– Bad Bunny; Найкраща латиноамериканська виконавиця – Becky G;

– Becky G; Найкращий латиноамериканський дует або гурт – Julión Álvarez y su Norteño Banda;

– Julión Álvarez y su Norteño Banda; Найкращий латиноамериканський альбом – Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS;

– Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS; Найкраща латиноамериканська пісня – Шакіра, Soltera;

Шакіра – Soltera: дивіться відео онлайн

Найкращий рок-виконавець – Twenty One Pilots;

– Twenty One Pilots; Найкращий рок-альбом – Twenty One Pilots, Clancy;

– Twenty One Pilots, Clancy; Найкраща рок-пісня – Linkin Park, The Emptiness Machine;

– Linkin Park, The Emptiness Machine; Найкращий виконавець танцювальної/електронної музики – Леді Гага;

– Леді Гага; Найкращий саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2;

– Arcane League of Legends: Season 2; Найкращий афробіт-виконавець – Tyla;

– Tyla; Найкращий K-pop виконавець – RM;

– RM; Співпраця року – Леді Гага та Бруно Марс, Die With A Smile;

– Леді Гага та Бруно Марс, Die With A Smile; Соціальна пісня року – Doechii, Anxiety.

Doechii – Anxiety: дивіться відео онлайн

До речі, раніше ми писали про музичні новинки від українських виконавців.