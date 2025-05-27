Церемония состоялась в День памяти, поэтому там почтили американских военнослужащих и ветеранов. Ведущей шоу была актриса и певица Дженнифер Лопес, пишет Show 24 со ссылкой на сайте премии.

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Список победителей American Music Awards 2025

  • Артист года – Билли Айлиш;
  • Новый артист года – Грейси Абрамс;
  • Альбом года – Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;
  • Песня года – Билли Айлиш, Birds of a Feather;
  • Лучший гастролер – Билли Айлиш;
  • Лучший музыкальный клип – Леди Гага и Бруно Марс, Die With a Smile;
  • Лучший поп-исполнитель – Бруно Марс;
  • Лучшая поп-исполнительница – Билли Айлиш;
  • Лучший поп-альбом – Билли Айлиш, Hit Me Hard and Soft;
  • Лучшая поп-песня – Билли Айлиш, Birds of a Feather;

Билли Айлиш – Birds of a Feather: смотрите видео онлайн

  • Лучший кантри-исполнитель – Post Malone;
  • Лучшая кантри-исполнительница – Бейонсе;
  • Лучший кантри-дуэт или группа – Dan + Shay;
  • Лучший кантри-альбом – Бейонсе, Cowboy Carter;
  • Лучшая кантри-песня – Post Malone и Morgan Wallen, I Had Some Help;
  • Лучший хип-хоп исполнитель – Эминем;
  • Лучшая хип-хоп исполнительница – Megan Thee Stallion;
  • Лучший хип-хоп альбом – Эминем, The Death of Slim Shady (Coup De Grâce);
  • Лучшая хип-хоп песня – Кендрик Ламар, Not Like Us;

Кендрик Ламар – Not Like Us: смотрите видео онлайн

  • Лучший R&B исполнитель – The Weeknd;
  • Лучшая R&B исполнительница – SZA;
  • Лучший R&B альбом – The Weeknd, Hurry Up Tomorrow;
  • Лучшая R&B песня – SZA Saturn;
  • Лучший латиноамериканский исполнитель – Bad Bunny;
  • Лучшая латиноамериканская исполнительница – Becky G;
  • Лучший латиноамериканский дуэт или группа – Julión Álvarez y su Norteño Banda;
  • Лучший латиноамериканский альбом – Bad Bunny, DeBÍ TiRAR MáS FOTOS;
  • Лучшая латиноамериканская песня – Шакира, Soltera;

Шакира – Soltera: смотрите видео онлайн

  • Лучший рок-исполнитель – Twenty One Pilots;
  • Лучший рок-альбом – Twenty One Pilots, Clancy;
  • Лучшая рок-песня – Linkin Park, The Emptiness Machine;
  • Лучший исполнитель танцевальной/электронной музыки – Леди Гага;
  • Лучший саундтрек – Arcane League of Legends: Season 2;
  • Лучший афробит-исполнитель – Tyla;
  • Лучший K-pop исполнитель – RM;
  • Сотрудничество года – Леди Гага и Бруно Марс, Die With A Smile;
  • Социальная песня года – Doechii, Anxiety.

Doechii – Anxiety: смотрите видео онлайн

Кстати, ранее мы писали о музыкальных новинках от украинских исполнителей.