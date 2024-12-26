Під час виконання треку Texas Hold 'Em до неї приєдналася 12-річна донька Блу Айві, одягнена у костюм від Frolov. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку українського бренду.

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Так, дизайнер Іван Фролов для доньки Бейонсе створив спеціальний корсет Solomiya з кристалами та штани з розрізами на колінах. Особливістю штанів стала бахрома з вив'язаного вручну мережива та нанизаного стеклярусу. Образ завершувала інкрустована кристалами пряжка з буйволом. Співачка також доповнила свій костюм поясом від Frolov з ідентичною пряжкою.

Український бренд до того ж розробив костюми для танцівників шоу – мереживні боді з кристалами та джинсовими спинками у стилі обірваних шортів.

Робота над образами для шоу тривала протягом двох місяців. У процесі було залучено команду з 50 людей, які за п'ять днів завершили пошиття та всі ручні роботи. Завершальним етапом стали триденні примірки в Лос-Анджелесі,

– поділилися представники дизайнера.

Нагадаємо, нещодавно Бейонсе з чоловіком Jay-Z та дочкою відвідали прем'єру фільму "Муфаса: Король Лев", де зіркова мама з дівчиною разом озвучили персонажів. 12-річна Блу Айві Картер дебютувала в ролі Кіари, тоді як Бейонсе була голосом Налі. На червоній доріжці родина привернула увагу стильними образами.