Як відомо, пара зустрічається вже 10 місяців. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм ексучасниці "Холостяка-12".

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Пропозицію дівчині зробили 23 грудня. Коханий освідчився Погорєловій у Києві, він подарував їй великий букет білих гортензій та каблучку з діамантом.

Неймовірно вдячна за твою любов, підтримку та турботу кожну хвилинку. Це тільки початок нашої великої історії. Люблю тебе до безмежжя і з нетерпінням чекаю на всі наші наступні розділи разом,

– підкреслила наречена.

Вона подякувала шанувальникам за привітання та зворушливо до них звернулася.

Я хочу побажати вам того, що зараз відчуваю сама – щастя, яке наповнює серце, любові, яка надихає, і віри, що все у житті складається саме так, як має бути. Нехай у вашому житті буде більше моментів, які хочеться розділити з тими, кого ви любите. Дякую, що ви зі мною, і нехай кожен із вас знайде свою ідеальну історію щастя,

– зазначила Олександра.

Зауважимо, нещодавно співачка Христина Христонько оголосила про заручини з блогером Ігорем Розумяком. Хлопець романтично освідчився коханій під час поїздки в Буковель.